Bakan Fatih Dönmez’den petrol rezervi açıklaması: Arkası gelecek, bizi takip edin

19 Aralık 2022 Pazartesi, 19:01

Bakan Fatih Dönmez, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve üyelerine Filyos Limanında devam eden Doğalgaz İşleme Tesisini ziyaret etti. TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin tarafından devam eden çalışmalar hakkında Bakan Dönmez ve Komisyon üyelerine bilgi verdi.

Saha gezisi sonrası açıklama yapan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyıldız, Filyos’ta Türkiye’nin enerji üssünün inşa edildiğini ve sürecin gayet iyi ve doğru yönetildiğini söyleyerek, “Sürecin 2023 ilk çeyreğine dönük adımların gerçekten çok önemli bir şekilde ve sonuca gidecek şekilde yürütüldüğünü gördük. Türkiye’nin gaz ihtiyacının çok büyük ölçüde belirlenen zaman diliminde ülkemize sunulacağından mutlu olduk. Bu süreçte gece gündüz demeden keşfedilen gazın çıkarılarak ülkemizin hizmetine sunulması noktasında başta Cumhurbaşkanımız ile bakanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, Türkiye’nin bugüne kadar doğalgazda yüzde 99’un üzerinde dışa bağımlı bir ülke olmasına rağmen arz güvenliği konusunda bir sıkıntı yaşatmadan, konut, sanayi ve iş yerlerin ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILIN MART AYINDA GAZI SİSTEME VERECEĞİZ"

Bakan Dönmez, “Önümüzdeki yılın Mart ayında bir aksilik çıkmadığı takdirde bu gazı sisteme vereceğiz. Halihazırda şuanda yağmur yağışına rağmen şantiyede çalışmalar devam ediyor. Toplam 8 bin 100 personelimiz çalışıyor. 51 gemi ile deniz tarafındaki çalışmaları sürdürüyoruz. Bu çerçevede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyoruz” dedi.

“ARKASI GELECEK, BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN”

Bakan Dönmez, “Silivri’de deniz alanlarındaki Avrupa’nın en büyük doğalgaz depolama tesisini hizmete açmıştık. Oda bizim son derece mutluluk verici bir unsur. Kara sahalarındaki çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımızda açıklamıştı, Şırnak bölgesinde önemli bir petrol rezervinin keşfine imza atmıştık. Arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin” açıklamasında bulundu.