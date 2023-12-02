ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı yüzde 5 arttı

Yayınlanma: 02.12.2023 - 16:48

Güncelleme: 02.12.2023 - 16:49

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 25 Kasım – 1 Aralık haftasında, bir önceki haftaya göre 5 artarak 505 oldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 122 azaldı.

Perşembe gününü 80,86 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 79,56 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 74,38 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 75,96 dolar seviyesinde tamamlamıştı.