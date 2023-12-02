ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı yüzde 5 arttı
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 artarak 505'e yükseldi.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.
Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 25 Kasım – 1 Aralık haftasında, bir önceki haftaya göre 5 artarak 505 oldu.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 122 azaldı.
Perşembe gününü 80,86 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 79,56 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 74,38 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 75,96 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın canını sıkacak sonuçlar...
- Öğrenciler, aileler burs ilanına dikkat!
- Erdoğan'dan 'Seçil Erzan' sorusuna yanıt
- İBB için adaylık başvurusu yaptı!
- 12 ismin mal varlıklarına el konuldu!
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- O 'tehdit' videosunu kimin çektiği ortaya çıktı
- AKP'li isim disipline sevk edildi!
- Sıcaklıklar artıyor!
- Yerlikaya’dan 'Soylu' sorusuna yanıt!