ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,3 milyon varil artarak 427 milyon 100 bin varile yükseldiğini açıkladı.
ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon 300 bin varil arttı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,1 milyon varil azalacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 6.9 milyon varil azalışla 485 milyon 100 bin varile geriledi.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 5.8 milyon varil artışla 224 milyon 900 bin varil oldu.
ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 200 bin varil azalışla 6 milyon 700 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 412 bin varil artışla 3 milyon 24 bin varil oldu.
Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 1-8 Temmuz haftasında 74 bin varil azalarak 12 milyon 432 bin varil seviyesinde gerçekleşti.
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