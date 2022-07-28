ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

28 Temmuz 2022 Perşembe, 08:21

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azalarak 422 milyon 100 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 4 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 5 milyon 600 bin varil azalışla 474 milyon 500 bin varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 3.3 milyon varil azalışla 225 milyon 100 bin varil oldu.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 355 bin varil azalışla 6 milyon 164 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 789 bin varil artışla 4 milyon 548 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 16-22 Temmuz haftasında 198 bin varil artarak 12 milyon 533 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Temmuz 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 910 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 770 bin varil olması bekleniyor.