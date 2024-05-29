Abdurrahman Tutdere: Önceki dönemdeki giderlerle ilgili müfettişleri göreve çağırdık. Tüm birimlerimizi inceletiyoruz

Yayınlanma: 29.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.05.2024 - 04:00

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, “Deprem nedeniyle kentin önceliklerinin değiştiğini” vurgulayarak “Şu anda temel insani ihtiyaçları karşılamakla işe başlayacağız. Yaklaşık 50 bin kişi konteyner kentlerde yaşıyor. Bunların ulaşım, barınma, hijyen, temiz suya erişim ve bütün temel insani ihtiyaçları var” dedi.

Yaraların sarılması için herkesten destek istediklerini vurgulayan Abdurrahman Tutdere ile Adıyaman’da CHP başarısı ve projelerini konuştuk.

UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ

Adıyaman’da yıllar sonra CHP’nin kazanması büyük sürpriz oldu ve seçim sonucu herkesi de umutlandırdı, nasıl başardınız?

Adıyaman’daki sonuçlar gerçekten Türk siyasi tarihine altın harflerle geçen bir durum ve Adıyaman halkının başarısı bu. Bu sonucu almamızdaki en büyük etken tabii ki halkla sürekli iç içe oluşumuz, kentimizin sorunlarını olan duyarlılığımız ve bunu sürekli Meclis gündemine taşıyarak takipçisi olmamız. En önemlisi 6 Şubat depremi sürecinde yaşadığımız o büyük felakette ve sonrasında yine halkımızla beraber omuz omuza olmak, onların yaralarını sarmak, acılarını paylaşmak adına ortaya koyduğumuz performans da başarıyı getirdi. Bu başarı Adıyaman’daki kadınların, gençlerin, halkın başarısıdır. Yıllarca yalnız bırakılmış, hizmetten mahrum bırakılmış, yoksul bırakılmış bu halkın ortaklaşması birleşerek CHP’ye destek olmasının sonucunda ortaya çıkmıştır. Adıyaman halkı duruşuyla, tercihiyle, değişimden yana ortaya koyduğu tavrıyla aslında kendi kentine, kendi geleceğine sahip çıktı. Halkın bize verdiği bu sorumluluğun, yükün farkındayız. Yine halkımızla beraber hem yaraları saracağız hem de bu kentte belediyecilik hizmetlerinin en iyisini yapacağız.

Gerçekten seçilmemizle umutlar yeniden yeşerdi. Kentteki insanların psikolojik olarak rahatladıklarını görüyoruz. Hizmetlerde de bir farklılık var. Makam odam dolup taşıyor. Hafta sonları halk günleri yapıyoruz. Akın akın insanlar geliyor. Bu şehirdeki heyecan ve umut devam edecek.

Adıyaman son yıllarda maalesef özellikle tarikatlarla gündeme gelen bir il. Bu imajı düzeltmek için neler yapacaksınız?

Adıyaman aslında imajını halkın yaptığı tercihle 31 Mart’ta düzeltti zaten. Adıyaman artık dünya kamuoyunda ve Türkiye kamuoyunda demokrasiye olan bağlılığıyla, demokratik duruşuyla ve ortaya koyduğu tavırla kendi özünü, kendi gerçek kimliğini ortaya koydu.

POZİTİF AYRIMCILIK ŞART

Önceki dönemde gördük ki merkezi yönetim CHP’li belediyelere kaynak aktarma konusunda çok istekli davranmadı, size karşı da böyle bir tutum olursa ne yapacaksınız?

Umarım böyle bir tutum olmaz. Hem merkezi hükümetle hem de büyükşehir belediyeleriyle iyi bir iletişimle sorunları çözeriz ve üstesinden geliriz. Biz bu kenti yönetirken herkesle diyaloğa açık olacağız. Hem halkla hem kurumlarla, hem hükümetle, hem parti genel merkezimizle güçlü bir iletişimle, işbirliğiyle sorunlarını çözmek için gayret edeceğiz, çalışacağız. Adıyaman’da taş üstünde taş kalmamış. Altyapısı, üstyapısı tamamen tahrip olmuş bir kent. Şu anda her yer iş makinesi dolu. Koca bir şantiye burası. Molozların her tarafta olduğu bir kentten bahsediyoruz. Bu kentin ayağa kalkması sadece Adıyaman Belediyesi’nin imkânlarıyla olmayacak. Olamaz da. Onun için herkesten destek istiyoruz. Herkese de çağrı yapıyorum, kurumlardan, bakanlıklardan, iş dünyasından, hayırseverlerden, CHP Genel Merkezi’nden, herkesten katkı, destek bekliyoruz. Ancak bu destekle yaralarımızı sarabiliriz.

Sizi çok zor bir dönem de bekliyor. Depremin yıktığı bir kente belediye başkanı oldunuz. Şu anda en temel sorun nedir?

Şu anda en önemli sorun kalıcı konut, barınma meselesi. Bu işlerin hızlanması lazım. Bir an evvel insanlar konteyner kentlerden kalıcı konutlara yerleştirilmeli. Bu konuda hükümetin deprem bölgesine daha pozitif ayrımcılık yapması gerekiyor. Biz belediye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Kalıcı konutlardan kaynaklı çalışmalar kent merkezinde bütün yolları tahrip etmiş durumda. Çalışmaların bir şekilde bitmesini bekliyoruz. Bir taraftan temiz içme su şebekesini komple yeniliyoruz. Yağmur suyu ve kanalizasyon şebekesi komple yenilenecek. Yollarımız tamamen tahrip olmuş, bunlar yenilenecek. Tabii bunlar da biraz zaman alacak ve bu süreçte de kaynak da gerekecek. Tüm bu işler ve diğer işler için ciddi kaynağa ihtiyaç var. Biz tasarruf tedbirlerini hayata geçirdik. Tasarruf tedbirlerine riayet eden, kanuna uygun hareket eden bir anlayışla hareket ediyoruz.

TASARRUF EDİN TALİMATI VERDİK

Önceki dönem harcamalarıyla ilgili müfet-tişleri de göreve çağırdınız, bir sonuç çıktı mı?

Şu anda bütün birimlerimizi inceletiyoruz. İncelemeler sonucunda net tablo ortaya çıkacak. Mesela çok lüzumsuz araç kullanımı vardı. Akaryakıt çok büyük bir gider kalemiydi. Araçların bir kısmını garaja çektik. Ayrıca lüzumsuz olduğu için veya şu anda aciliyet arz etmediği için askıya aldığımız işler var. O anlamda tasarruflar sağlıyoruz. Bu konuda tüm birimlerimizi uyardık. Talimatlar gönderdik.

Öncelikli projeleriniz neler olacak?

Meclisimizde çok tarihi kararlar aldık. Kamuoyuna seçimden önce verdiğimiz vaatlerin tamamını yavaş yavaş hayata geçireceğiz. Ekmek kuyruklarına son vermek için halk ekmek fabrikamızı, hazır beton santralı ve beton analiz laboratuvarımızı kuruyoruz. Deprem sonrası inşa çalışmalarını hızlandırmak ve denetlemek üzere “Kentin İhyası Komisyonu”nu hayata geçiriyoruz. Aşevimizi kuruyor, ihtiyaç olan mahallelerde yeni taziye evleri ile kreşleri açıyoruz. Kamusal alanlarda gençlerimiz için ücretsiz internet erişimi altyapısını hayata geçiriyoruz. Muhtarlarımıza bilgisayar, yazıcı ve internet altyapısı desteği sağlıyoruz. Vatandaşlarımızı hem hayat pahalılığı karşısında hem de ekonomik kriz karşısında koruyacak tedbirler alacağız.

ÖNCELİĞİMİZ KALICI BARINMA

Adıyaman tarihi kültürel zenginlikleriyle de çok önemli bir kent, bu anlamda tanıtımlar olacak mı?

Adıyaman’ı festivallerle, kültür sanat etkinlikleriyle de hem bu tarihi değerlerimizi bütün Türkiye bütün dünyaya tanıtmaya çalışacağız. Şehrimizin bu konudaki tanıtım eksikliğini gidereceğiz. Ama deprem nedeniyle kentin öncelikleri değişmiş durumda. Şu anda temel insani ihtiyaçları karşılamakla işe başlayacağız. Çünkü nüfusun büyük bir kısmı yaklaşık 50 bin kişi konteyner kentlerde yaşıyor. Bunların ulaşım, barınma, hijyen, temiz suya erişim ve bütün temel insani ihtiyaçları var. Şu anda önceliğimiz bunlar.