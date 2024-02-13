CHP, Malatya ve Adıyaman’da iki kentin milletvekilini başkan adayı olarak gösterecek: Ağbaba ve Tutdere sürprizi

CHP’de seçimlerde yarışacak adayların belirlenmesi için art arda toplantılar yapıldı. Merkez yönetim kurulu (MYK), milletvekilleri Veli Ağbaba’nın Malatya’dan, Abdurrahman Tutdere’nin Adıyaman’dan aday olmasını kararlaştırdı. Seçim kampanyalarının sunumu da ele alındı.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 13.02.2024 - 04:00
CHP, Malatya ve Adıyaman’da iki kentin milletvekilini başkan adayı olarak gösterecek: Ağbaba ve Tutdere sürprizi
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) dün Çankaya ve İstanbul adaylarını belirlemek için gece geç saatlere kadar süren çok sayıda toplantı gerçekleştirdi. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önce MYK üyeleriyle, sonra PM üyeleriyle bir araya geldi. Özel daha sonra MYK ile tekrar bir araya geldi ve bu toplantıdan sonra Parti Meclisi de bir kez daha toplandı. 

İlk yapılan toplantılarda Hatay, Çankaya ve İstanbul’un ilçe adayları yerine parti içindeki daha tartışmasız olan Malatya Adıyaman, Kayseri gibi illerin adayları değerlendirildi. Malatya ve Adıyaman’da aynı zamanda kentlerin milletvekili olan Veli Ağbaba ile Abdurrahman Tutdere’nin adaylığı MYK toplantısında kabul edildi. 

Tartışmalı bölgeler ise geç saatlere bırakıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın çekilip çekilmemesiyle ilgili tartışmalar da ikinci toplantılara bırakıldı. Bu sırada sanatçı Haluk Levent’in Hatay adaylığıyla ilgili iddialar gündeme gelirken Levent, “teklifin geldiğini ancak kabul etmediğini” söyledi. 

“LEVENT’E TEKLİF GİTMEDİ”

CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise Levent’e bir teklif götürmediklerini belirtti. Yücel, Hatay’la ilgili yapılan yeniden değerlendirmelerin sorulması üzerine “Toplantımızın böyle bir gündemi olmadı” dedi.


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