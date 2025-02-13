Açıklamalarıyla gündem olmuştu: TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay istifa mı edecek?
Yılın ilk enflasyon raporu toplantısında yaptığı açıklamayla gündem olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay istifa edeceğine yönelik iddialara son noktayı koydu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, yılın ilk enflasyon raporu toplantısındaki açıklamalarıyla gündem olmuştu. Akçay enflasyonda yapışkanlık endişesiyle alakalı sorulan soruya "Biliyormuş gibi söyleyen çok insan var. '30'larda takılır inmez.' Nereden biliyorsunuz? Neye istinaden söylüyorsunuz? Bunlar aslında biraz hurafe" ifadelerinde bulunmuştu. Son dönemde hakkında istifa edeceğine dair iddialar ortaya atıldı. Ancak Akçay, bu söylentilere son noktayı koydu.
Sosyal medyada yayılan bazı paylaşımlarda, Akçay’ın faiz indiriminden memnun olmadığına dair iddialar gündeme geldi. Ayrıca, Akçay’ın istifa edeceği yönünde de spekülasyonlar yapıldı.
Buna karşın Akçay'ın yakın çevresine istifa haberlerinin tamamen yalan olduğunu söylediği öğrenildi. Dünya'da yer alan habere göre TCMB kaynakları da istifa haberlerini yalanladı.
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