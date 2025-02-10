Dev bankadan TCMB'ye tepki: 'Karahan'ın açıklamalarının içi boş'

Commerzbank analisti Tatha Ghose, TCMB Başkanı Karahan'ın açıklamalarının "içi boş" olduğunu belirterek, faiz indirimlerinin devam edebileceği uyarısında bulundu. Ghose, Türk lirasının rekor düşük seviyelere gerilediğine dikkat çekti.

Dev bankadan TCMB'ye tepki: 'Karahan'ın açıklamalarının içi boş'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.02.2025 - 16:19

Commerzbank analisti Tatha Ghose, Türk lirasının bir gecede dolar karşısında rekor düşük seviyeye gerilediğini ve TCMB'nin yüksek enflasyona rağmen faiz oranlarını düşürmeye devam edebileceğini belirterek, TCMB Başkanı Karahan'ın açıklamalarının kulağa ‘içi boş’ geldiğini ifade etti.

'KARAHAN'IN AÇIKLAMALARI KULAĞA ‘İÇİ BOŞ’ GELİYOR'

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, geçtiğimiz hafta enflasyon görünümünün kötüleşmesi durumunda faiz indirimlerine ara verilebileceğini açıklamıştı, ancak bu durum lirayı yükseltmedi.

Karahan’ın açıklamaları, bankanın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24'e yükseltmesinin ardından geldi. Commerzbank analisti Ghose, faizlerin artırılmasına dair bir sinyalin piyasaları rahatlatabileceğini vurgulayarak, "Ancak Karahan'ın açıklamaları kulağa ‘içi boş’ geliyor ve mevcut görünümü sorunlu görmediğini gösteriyor. Bu da faiz indirimlerinin devam edeceği anlamına geliyor" dedi.


Etiketler: #Commerzbank #TCMB #Fatih Karahan #faiz

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