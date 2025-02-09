Yayınlanma: 09.02.2025 - 09:58

Güncelleme: 09.02.2025 - 09:58

TCMB, yılın ikinci faiz kararını açıklayacak. Faiz kararının ne zaman açıklanacağı ise piyasa ve yatırımcıların merak ettiği bir konu oldu. Peki, Faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararını hangi gün açıklayacak?

TCMB FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

TCMB takvimine göre, bu yıl 12 yerine 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek. Banka ayrıca, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak. Merkez Bankası yılın ikinci faizini 6 Mart 2025 tarihinde saat 14.00'te açıklayacak.

OCAK AYINDA FAİZ KARARI NASIL AÇIKLANDI?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını 23 Ocak 2025 tarihinde açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekti.