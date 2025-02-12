TCMB'den 10 yıl sonra bir ilk: Alımlar yeniden başladı!

Yayınlanma: 12.02.2025 - 13:38

Güncelleme: 12.02.2025 - 13:38

Türkiye, on yıl aradan sonra ilk kez ABD Hazine tahvili alımına yöneldi. 2016'dan itibaren ABD ile yaşanan jeopolitik gerilimler nedeniyle Türkiye, Hazine tahvili alımını durdurmuştu. Ancak Bloomberg'e göre, Merkez Bankası döviz rezervlerini güçlendirdikten sonra rezerv politikasını normalleştirmeye başladı.

SİYASİ GERİLİM SEBEBİYLE ELDEN ÇIKARILMIŞTI

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin rezervlerindeki ABD tahvili miktarı bir yıl içinde 10 milyar dolar artarak 12 milyar dolara ulaştı. 2010’ların başında zirveye ulaşan tahvil varlıkları, Donald Trump’ın başkanlık döneminde yaşanan gerilimler nedeniyle büyük ölçüde elden çıkarılmıştı.

En büyük tahvil alımları ekim ayında gerçekleşti ve bu alımlar toplamda 6 milyar dolara ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, konuya dair herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

BBVA Londra Küresel Piyasalar Strateji Direktörü Tufan Cömert, artan tahvil varlıklarının ABD ile iyileşen ilişkilerle ve güçlenen döviz rezervleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti. Cömert, "Rezervler güçlü olduğunda, çeşitlendirme yapmak daha anlamlı" dedi.