Açlık sınırı 38 bin liraya dayandı: Asgari ücretin 10 bin lira üzerine çıktı!

Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR'ın açıkladığı Mayıs 2026 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması, yurttaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaktaki zorluklarının derinleştiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre açlık sınırı bir ayda 1 bin 342 lira artarken, yoksulluk sınırı da 5 bin 25 liralık yükseliş gösterdi.

BİR AYDA 5 BİN LİRALIK ARTIŞ

Araştırmada, dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda için yapması gereken harcamanın mayısta 37 bin 655 liraya ulaştığı belirtildi. Gıda dışındaki temel ihtiyaçlar için gerekli harcama ise 76 bin 190 liraya çıktı. Böylece yoksulluk sınırı 113 bin 845 liraya yükseldi. Son bir yılda açlık sınırındaki artış 11 bin 203 lirayı, yoksulluk sınırındaki artış ise 32 bin 243 lirayı buldu.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

KAMU-AR verilerine göre yıl başında 28 bin 75 liraya çıkarılan asgari ücret, mayıs ayı itibarıyla açlık sınırının 9 bin 580 lira gerisinde kaldı. Araştırmada, asgari ücretin dört kişilik bir ailenin yalnızca 22 günlük beslenme giderini karşılayabildiği vurgulandı. En düşük emekli aylığı olan 20 bin liranın ise 16 günlük beslenme harcamasına dahi yetmediği ifade edildi.

Araştırmada dikkat çeken bir diğer tespit ise dört kişinin asgari ücretle çalıştığı bir hanenin toplam gelirinin dahi yoksulluk sınırının altında kalması oldu. Buna göre dört asgari ücretli çalışanın bulunduğu bir aile, yoksulluk sınırının 1 bin 545 lira altında gelir elde ediyor.

MEMUR MAAŞLARI DA YOKSULLUK SINIRINA ULAŞAMIYOR

Mayıs verilerine göre aile ve çocuk yardımı dahil 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı, yoksulluk sınırının ancak yüzde 54'ünü karşılayabiliyor. Ortalama memur maaşı olan 67 bin 630 lira ise yoksulluk sınırının yüzde 59 seviyesinde kalıyor. Araştırmada, en düşük memur maaşının yoksulluk sınırına ulaşabilmesi için yaklaşık yüzde 84 oranında artırılması gerektiği belirtildi.

GIDA HARCAMALARINDA EN BÜYÜK YÜK ET VE SÜT ÜRÜNLERİNDE

Mayıs ayında dengeli beslenme için et, balık ve yumurtaya yapılması gereken aylık harcama 11 bin 191 liraya yükseldi. Süt, yoğurt ve peynir harcamaları ise 7 bin 737 liraya çıktı. Sebze için gerekli harcama 5 bin 491 lira olurken, ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama 3 bin 263 liraya ulaştı.

BARINMA VE ULAŞIM GİDERLERİ CEP YAKIYOR

Araştırmaya göre dört kişilik bir ailenin aylık ortalama barınma gideri 22 bin 655 liraya yükselirken, ulaştırma harcamaları 17 bin 975 liraya çıktı. Giyim ve ayakkabı için yapılması gereken harcama 5 bin 982 lira, sağlık giderleri 3 bin 135 lira, eğitim harcamaları ise 2 bin 870 lira olarak hesaplandı.

YOKSULLUK SINIRI 114 BİN LİRAYA DAYANDI

KAMU-AR'ın hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin "insan onuruna yaraşır bir yaşam" sürdürebilmesi için yapması gereken toplam harcama mayıs ayında 113 bin 845 liraya ulaştı. Araştırma, yoksulluk sınırının yılın ilk beş ayında 18 bin 932 lira, son bir yılda ise 32 bin 243 lira arttığını ortaya koydu.