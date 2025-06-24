Açlık sınırı asgari ücreti aştı: Yoksulluk sınırı 83 bin lirayı geçti!

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın haziran 2025 raporuna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için gereken açlık sınırı 27 bin 415 liraya yükseldi. Aynı dönemde yoksulluk sınırı ise 83 bin 859 liraya çıktı. Böylece açlık sınırı, yıl boyunca geçerli olacak 22 bin 104 TL’lik asgari ücretin 5 bin 311 lira üzerine çıkarak yüzde 24 fazlasına ulaşmış oldu.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRINDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Araştırma, açlık ve yoksulluk sınırlarının bir önceki aya göre önemli ölçüde yükseldiğini ortaya koydu. Haziran ayında sadece gıda harcamaları 963 lira artarken, gıda dışı ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 1.294 lira artarak 56 bin 444 liraya ulaştı. Toplamda yoksulluk sınırı 2 bin 257 lira yükseldi.

Son 12 ayda ise açlık sınırı 6 bin 841 lira, gıda dışı harcamalar 15 bin 601 lira ve yoksulluk sınırı 22 bin 442 lira artış gösterdi. Bu artış, özellikle temel tüketim kalemlerindeki fiyat yükselişinin etkisini ortaya koyuyor.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

Raporda yer alan verilere göre, yılın ilk altı ayında açlık sınırı toplamda 4 bin 159 lira arttı. Bu artışla birlikte, 2025 yılı boyunca geçerli olacak 22 bin 104 liralık asgari ücret, 27 bin 415 lira seviyesindeki açlık sınırının oldukça gerisinde kaldı. Açlık sınırına ulaşmak için asgari ücretin en az yüzde 24 artırılması gerekiyor. Bu farkın önümüzdeki aylarda daha da büyümesi bekleniyor.

KAMU-AR'ın hesaplamasına göre, dört kişilik bir ailenin sadece 24 günlük gıda ihtiyacını karşılayabilen asgari ücret, yoksulluk sınırının ise yalnızca dörtte birine denk geliyor. Ailede dört bireyin tamamı asgari ücretle çalışsa bile, toplam gelir yoksulluk sınırını ancak karşılayabiliyor.