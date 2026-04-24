Açlık sınırı yükselişte rekor kırmaya devam ediyor: Nisan ayı verileri belli oldu

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR, Nisan 2026’ya ilişkin “Açlık-Yoksulluk Sınırı Araştırması”nı yayımladı. Rapora göre artan gıda ve ulaştırma maliyetleri, hem açlık hem de yoksulluk sınırını yükseltmeye devam ediyor.

AÇLIK SINIRI 36 BİN TL’Yİ AŞTI

Nisan ayında açlık sınırı, bir önceki aya göre 494 TL artarak 36 bin 313 TL’ye çıktı. Son bir yılda artış 10 bin 135 TL olarak hesaplandı. Gıda fiyatlarındaki yükseliş, hanehalkı mutfak harcamalarını artırmayı sürdürüyor.

YOKSULLUK SINIRI 108 BİN TL’YE YÜKSELDİ

Gıda dışındaki temel ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama tutarı nisanda 72 bin 507 TL oldu. Açlık sınırı ile bu kalemlerin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise aylık 1994 TL artışla 108 bin 820 TL’ye yükseldi. Yıllık artış 29 bin 407 TL’ye ulaştı.

MAAŞLAR SINIRLARIN ALTINDA

Raporda, ücretlerin yaşam maliyetleri karşısındaki durumu şu verilerle ortaya kondu:

Asgari Ücret: 28 bin 75 TL olan asgari ücret, 36 bin 313 TL’lik açlık sınırının 8 bin 238 TL altında kaldı.

Emekli Aylığı: 20 bin TL olan en düşük emekli aylığı, açlık sınırının yalnızca 16 günlük kısmını karşılayabiliyor.

Memur Maaşı: 61 bin 890 TL olan en düşük memur maaşı, yoksulluk sınırının yüzde 56,8'ine denk geliyor.

Üç kişinin asgari ücretle çalıştığı bir hanede dahi toplam gelir, 108 bin 820 TL’lik yoksulluk sınırının 24 bin 595 TL gerisinde kalıyor.

GIDA HARCAMALARINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Ankara’daki market fiyatları baz alınarak yapılan hesaplamalara göre gıda gruplarında değişim şöyle:

Et, balık ve yumurta: 132 TL artışla 10 bin 792 TL

Süt, yoğurt ve peynir: 156 TL artışla 7 bin 444 TL

Meyve: 290 TL artışla 3 bin 417 TL

Sebze: 273 TL düşüşle 5 bin 291 TL

Ekmek ve unlu mamuller: 157 TL artışla 2 bin 904 TL

GIDA DIŞI HARCAMALARDA BARINMA VE ULAŞTIRMA ÖNE ÇIKTI

Dört kişilik bir ailenin gıda dışı harcamalarında en yüksek pay 20 bin 979 TL ile barınmaya (kira dahil) ayrıldı. Ulaştırma harcamaları 17 bin 235 TL ile ikinci sırada yer aldı. Diğer kalemler ise şu şekilde:

Ev eşyası: 7 bin 577 TL

Giyim ve ayakkabı: 5 bin 491 TL

Tatil ve otel: 5 bin 536 TL

Sağlık: 3 bin 32 TL

Eğitim: 2 bin 832 TL

