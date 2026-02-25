Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu? Milyonları ilgilendiren o veri yayımlandı!

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu bünyesindeki KAMU-AR tarafından hazırlanan açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Şubat 2026 sonuçları yayımlandı. Çalışmada, dört kişilik bir ailenin dengeli beslenebilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli harcamalar esas alındı.

Araştırmaya göre açlık sınırı, önceki aya göre 1.877 TL artarak 33 bin 963 TL’ye yükseldi. Gıda dışı temel ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 2 bin 965 TL artışla 69 bin 854 TL’ye çıktı. Bu iki kalemin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise 4 bin 843 TL artarak 103 bin 817 TL oldu.

Son bir yıllık dönemde açlık sınırı 9 bin 753 TL, gıda dışı harcamalar 18 bin 723 TL ve yoksulluk sınırı 28 bin 476 TL arttı.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ AYLIĞIYLA MAKAS AÇILDI

Açlık sınırı, şubat ayında 28 bin 75 TL olan asgari ücretin yaklaşık 5 bin 888 TL üzerine çıktı. En düşük emekli aylığı 20 bin TL seviyesinde kalırken, açlık sınırının yaklaşık 14 bin TL altında gerçekleşti.

Yılbaşında yapılan zamlarla asgari ücret yüzde 27, kamu çalışanlarının maaşları yüzde 18,6 ve emekli aylıkları yüzde 12,19 oranında artırıldı. Ancak yılın ilk iki ayında satın alma gücündeki kaybın önemli ölçüde devam ettiği belirtildi.

GIDA HARCAMALARINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Şubat ayında et, balık ve yumurta için yapılması gereken harcama 10 bin 167 TL’ye çıktı. Bu kalem aylık bazda 173 TL, yıllık bazda ise 3 bin 329 TL arttı.

Kuru bakliyat harcaması 678 TL olurken, süt, yoğurt ve peynir için gereken tutar 7 bin 291 TL olarak hesaplandı. Taze meyve harcaması 3 bin 31 TL, taze sebze harcaması 4 bin 319 TL oldu.

Ekmek, un ve makarna için 2 bin 747 TL, pirinç ve bulgur için 1.654 TL, yağ için 817 TL harcama öngörüldü. Şeker, bal ve reçel için 2 bin 491 TL gerekirken, zeytin harcaması 766 TL’de sabit kaldı.

YETİŞKİN VE ÇOCUK BAZLI AÇLIK SINIRI HESABI

Araştırmada bireysel bazda açlık sınırı da hesaplandı. Buna göre yetişkin erkek için 9 bin 916 TL, yetişkin kadın için 7 bin 784 TL, çocuk için 5 bin 652 TL ve genç için 10 bin 610 TL tutarında harcama gerektiği belirlendi.

GIDA DIŞI HARCAMALAR VE YOKSULLUK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin gıda dışı harcamaları Şubat 2026 itibarıyla 69 bin 854 TL’ye yükseldi. Bu tutarın içinde giyim ve ayakkabı için 5 bin 924 TL, barınma için 20 bin 103 TL, ev eşyası için 7 bin 509 TL yer aldı.

Ayrıca sağlık harcamaları 2 bin 947 TL, ulaştırma 16 bin 75 TL, bilgi ve iletişim 3 bin 4 TL, eğlence ve kültür 1.980 TL, eğitim 2 bin 667 TL, tatil-otel 5 bin 293 TL ve sigorta ile finansal hizmetler 4 bin 351 TL olarak hesaplandı.

Tüm harcama kalemlerinin toplamı olan yoksulluk sınırı, Şubat 2026 itibarıyla 103 bin 817 TL’ye çıktı. Aylık artış 4 bin 843 TL, yılın ilk iki ayındaki toplam artış 8 bin 904 TL ve son bir yıldaki artış 28 bin 476 TL olarak kaydedildi.