Açlık ve yoksulluk sınırları açıklandı: Yalnızca gıda harcaması asgari ücretin üzerinde!

BİSAM raporuna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yalnızca gıda harcaması aylık 26 bin 418 TL olarak hesaplandı. Temel ihtiyaçların tamamını kapsayan yoksulluk sınırı ise 91 bin 381 TL olarak belirlendi.

Raporda, tek başına yaşayan bir kişinin hem gıda hem de barınma, ulaşım ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapması gereken harcamanın 42 bin 526 TL olduğu belirtildi. Bu tutar tek kişinin yoksulluk sınırı olarak kayıtlara geçti.

SAĞLIKLI BESLENME İÇİN GÜNLÜK MALİYET

BİSAM verilerine göre, dört kişilik bir ailenin günlük sağlıklı beslenme maliyeti ortalama 880 TL olarak hesaplandı. Harcamanın en yüksek kısmı meyve ve sebze (258 TL) grubu olurken, süt ve süt ürünleri 225 TL, et-tavuk-balık 171 TL, ekmek 80 TL, yağlar 46 TL, yumurta ise 17 TL olarak belirlendi.

Gıda harcamalarının dağılımında meyve ve sebzeler bütçenin yüzde 29,3’ünü oluşturuyor. Et, yumurta ve kurubaklagil grubu yüzde 26,2; süt ve süt ürünleri yüzde 25,5; ekmek ve tahıllar yüzde 11,4; diğer kalemler ise yüzde 7,6’lık paya sahip.

BİREYSEL BESLENME MALİYETLERİ

Raporda, her bireyin beslenme ihtiyacının farklı olduğuna dikkat çekildi. Buna göre: