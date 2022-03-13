'Açma-kapama' bedeli için harekete geçildi: Artık ödenmeyecek

13 Mart 2022 Pazar, 08:19

TBMM Sanayi Komisyonu’nda Tüketiciyi Koruma Yasası’nda değişiklik yapan teklifin görüşmeleri sırasında, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, önergelerle kapsamın daha da genişletilmesini isteyerek, yeni taleplerde bulundu.



ÖNERGEYİ KABUL ETMEDİLER AMA...

Muhalefet parti milletvekilleri, “Elektrik, doğalgaz, su, telefon ve GSM şirketleriyle internet sağlayıcı şirketler dahil bu ve benzeri hizmetleri sağlayan şirketler açma-kapama bedeli altında bir Ücret talep edemez” şeklinde önerge verdiler. Önerge kabul edilmezken; Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, toplantıya katılan ilgili bakanlık bürokratları, komisyon üyelerine, bu konuda ayrı bir düzenleme yapıldığı bilgisi paylaştı.



ÇALIŞMA YAPILIYOR

Yurttaşı yakından ilgilendiren, 'açma-kapama ücretleri' konusunda belediyeler, elektrik idaresi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca çalışma yapıldığı belirtildi. Bu çalışmaya göre, elektrik, doğalgaz, internet, cep telefonları ve sabit telefonlarda servis hizmeti gerektirmeyen tüm işlemlerden açma-kapama ücreti alınmayacak.



Yurttaştan, fatura ödenmediği için doğalgaz açma-kapama bedeli olarak 36 lira, GSM operatörleri için 30-50 lira arasında değişen açma-kapama bedeli alıyor. Ayrıca, elektrikte açma kapama bedeli alçak gerilim hattı bulunan haneler için 37 lira, orta gerilim hattı bulunan haneler için ise 189 lira olarak uygulanıyor.

