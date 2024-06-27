Acun Ilıcalı'nın şirketi borçlanmaya gidiyor
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ilk kez borçlanma piyasasına çıkıyor. Buna göre, TV8 TV Yayıncılık, 125 milyon TL nominal tutarlı 98 gün vadeli bonoda 26-27 Haziran tarihleri arasında talep toplayacak.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8, ilk kez 26-27 Haziran tarihleri arasında 125 milyon TL tutarlı 98 günlük vadeli bono ihracı için yatırımcılardan talep toplayacak.
Bloomberg HT'nin haberine göre, bu bonoların yıllık basit faiz oranı yüzde 58 olarak belirlenirken, bileşik faiz ise yüzde 71,44 seviyesinde olacak.
Bono ihracıyla şirket, finansman ihtiyacını karşılamayı ve likiditesini artırmayı amaçlıyor. Yatırımcılar ise bu bonolarla sabit bir getiri elde etme imkanı yakalayacak.
2023 GELİRİ 3,9 MİLYAR TL
Sunumda şirketin brüt kârının 2023 yılında 1,5 milyar TL olduğu, brüt kâr marjının da yüzde 37 olduğu bildirildi. Sunuma göre FAVÖK ise aynı dönemde 1,05 milyar TL olarak kaydedildi. Bu dönemde FAVÖK marjı yüzde 27 oldu.
Şirketin toplam varlıkları 2023 itibariyle 2,5 milyar TL olurken, toplam finansal yükümlülükleri ise 1,1 milyar TL olarak gerçekleşti. 2023 itibariyle net borç ise 523 milyon TL oldu.
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