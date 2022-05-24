Afrika Kalkınma Bankasından gıda krizine karşı 1,5 milyar dolar destek
Afrika Birliği'ne bağlı Afrika Kalkınma Bankasının (AfDB), Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle oluşabilecek gıda sorununa karşı 1,5 milyar dolar destek paketini onayladığı bildirildi.
AfDB Başkanı Akinwumi Adesina, basına yaptığı açıklamada, olası gıda krizine karşı önlem aldıklarını belirtti.
Adesina, özellikle çiftçilerin faydalanması amacıyla AfDB olarak 1,5 milyar dolarlık destek sağlayacaklarını bildirdi.
Yaklaşık 20 milyon Afrikalı çiftçinin faydalanacağı destek ile Rusya ve Ukrayna'dan ithal edilen mısır, buğday ve soya fasulyesi gibi ürünlerin ekilmesi hedefleniyor.
Destek ile 11 milyon ton buğday, 18 milyon ton mısır, 6 milyon ton pirinç ve 2,5 milyon ton soya fasulyesi olmak üzere yaklaşık 38 milyon ton ürün elde edilmesi planlanıyor.
Video Haberler
- İzmir'de 237 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı
- Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı
- Avcılar’da sırtına zıpkın saplanan yaralı hastaneye kald
- Taksim'de İngiliz turisti bıçaklayıp gasbettiler!
- Müjdeyi duyurdu: 25 yıllık trafik çilesi sona erdi
- Ahşap fabrikasında patlama: 2 işçi yaralı
- Kuran kursunda çocuklara sopa
- 17 yaşındaki Rabia'nın şüpheli ölümü
- Saat Kulesi'nde 'betona gömülü' tarih çıktı
- İstanbul'da feci kaza: Kafa kafaya çarpıştılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Muhalefet adayı, Erdoğan ile arayı açtı!
- Bardağı fırlatmıştı! Selçuk Tepeli yayını böyle açtı
- Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
- Ali Koç'tan canlı yayında sert çıkış!
- Johnny Depp - Amber Heard davasında 'Türkiye' ayrıntısı
- 'Üçüncü ittifak geliyor, sıkı dursunlar'
- Hamdi Alkan duyurdu: Billur Kalkavan'dan üzen haber
- İkinci turdaki oy tercihini değiştirdi!
- 'Yeşil ceket giymekle...'
- 'Bugün bir dosya getirdiler...'