Afrika Kalkınma Bankasından gıda krizine karşı 1,5 milyar dolar destek

24 Mayıs 2022 Salı, 11:48

AfDB Başkanı Akinwumi Adesina, basına yaptığı açıklamada, olası gıda krizine karşı önlem aldıklarını belirtti.

Adesina, özellikle çiftçilerin faydalanması amacıyla AfDB olarak 1,5 milyar dolarlık destek sağlayacaklarını bildirdi.

Yaklaşık 20 milyon Afrikalı çiftçinin faydalanacağı destek ile Rusya ve Ukrayna'dan ithal edilen mısır, buğday ve soya fasulyesi gibi ürünlerin ekilmesi hedefleniyor.

Destek ile 11 milyon ton buğday, 18 milyon ton mısır, 6 milyon ton pirinç ve 2,5 milyon ton soya fasulyesi olmak üzere yaklaşık 38 milyon ton ürün elde edilmesi planlanıyor.