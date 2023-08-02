Afyonkarahisar'da toplu ulaşıma yüzde 81 zam

Yayınlanma: 02.08.2023 - 18:49

Güncelleme: 02.08.2023 - 18:49

Afyonkarahisar Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantılarında halk otobüsü ücretlerine zam gündeme geldi.

Afyonkarahisar Belediye başkanı Mehmet Zeybek, 'maliyetlerin artmasından dolayı her ay 5 milyon lira zarar ettiklerini ve zammın kaçınılmaz olduğu'nu söyledi.

Zeybek, "Şu şeylerden dolayı zam yapmakta mecbur kaldık. Yoksa her ay 5 milyon zarar ediyorduk. Fiyatlar buraya gelse bile yine kâr etmeyeceğiz. Biz kâr gütmüyoruz. Bunda bile zarar ediyoruz. Bir nebze olsun hafifletiriz diyerek. Çevre illerden fiyat aldık. Çevrede en uygun fiyat bizde" dedi.

Yeni ücret tarifesi şu şekilde belirlendi: