Ağrı Belediyesi bütçe yetmeyince işçi elbisesi alamadı
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ağır silahlarla şehrin sokaklarında dolaşırken, belediyenin kanalizasyon bakımı, park yapımı, bilgisayar ve yazıcı alımı hatta işçi elbisesi alacak kadar bütçesi kalmadı.
Yerel seçimlerin yapıldığı 2019’da yüzde 55’in üzerinde oy olarak AKP’den Ağrı Belediye Başkanı olan Savcı Sayan’ın uzun namlulu silah taşıyan kişilerle sokakta yürüdüğü video sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ağrıspor'un satışı nedeniyle AKP'li Sayan ve yakınları ile Yıldırım ailesi arasında kavga çıktığı iddia edilmişti. Belediyenin ekonomik durumunun ise kötü olduğu bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Belediyenin 2022 yılı için planladığı yatırımlar bütçe yetersizliği nedeniyle bir bir iptal ediliyor. 2019’da seçimden kısa bir süre sonra 18 milyon TL’ye araç kiralayan ancak mahkeme kararı ile iptal ihalenin ardından belediye kritik öneme sahip pek çok hizmet için açtığı ihaleler bütçeye takılıyor. Belediye iş elbisesi dahi alamayacak seviyeye geldi. "33 farklı kalem iş elbisesi, hırdavat ve nalbur malzemesi alım işi" için ihaleye çıkıldı. Ancak ihale "bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin, yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması nedeniyle" iptal edildi. Haziran ayında yapılan Kanalizasyon ve Altyapı işlerinde kullanılmak üzere mal alım işi ihalesi de aynı gerekçeyle iptal oldu.
BELEDİYEDEN DESTEK ALAMAYINCA FIRIN İFLAS ETTİ
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, halka ucuz ekmek satmak amacıyla geçtiğimiz kasım ayında özel bir işletmeyle anlaşmıştı. Firma, günde 45 bin ekmek üretip tanesini 1 lira 40 kuruşa satacaktı. Ancak işletme iflas ettiğini duyurdu. 20 gün önce kapıya kilit vurduklarını söyleyen işletme sahibi Fettah Karaoğlan, “Önceki belediyelerle yaptığımız sözleşme gereği yaklaşık 10 yıldır kentte ucuz ekmek üretiyoruz. Ancak mevcut belediyeden yeterli destek ve katkı alamadık. Kendi imkânlarımızla ancak altı ay dayanabildik ve iflas ettik. Faturaları ödeyemedik, elektrik ve doğalgazımız kesildi” dedi.
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