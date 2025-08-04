Ağustos ayı kira artış oranı 2025 TÜİK son dakika açıklaması ile belli oldu. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar olacak? 2025 Ağustos ayı kira artış oranı yüzde kaç?

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 4 Ağustos 2025 tarihinde temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) 12 aylık ortalaması %41,13 olarak belirlendi.

Açıklanan bu oran, konut ve iş yeri kiralarında yasal zam sınırı olarak uygulanacak. Yani, ev ve iş yeri sahipleri 2025 yılı ağustos ayında kiracılara en fazla %41,13 oranında zam yapabilecek.

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut Kira Bedeli: 29 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 41,13

Kira Artış Tutarı: 11 bin 927 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 40 bin 927 TL