Ağustosta en çok satan otomotiv markaları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Volkswagen ve Renault olurken, otomobil satışlarında da aynı sıralama öne çıktı.

AA
04 Eylül 2022 Pazar, 11:16
Ağustosta en çok satan otomotiv markaları belli oldu
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen ay, 2021'in aynı ayına göre yüzde 17,3 azalarak 48 bin 336 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomobil satışları ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 azalarak 35 bin 230 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 4,3 azalışla 13 bin seviyesinde belirlendi.

TOPLAM PAZARDA İLK 5 MARKA

ODD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 8 bin 12 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 5 bin 31 satışla Volkswagen ve 4 bin 756 satışla Renault takip etti.

Ford 4 bin 508 satışla dördüncü ve Toyota 3 bin 869 satışla beşinci sırada yer aldı.

 OTOMOBİL PAZARINDA EN FAZLA SATILAN MARKALAR

Ağustos ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 4 bin 695 ile Fiat oldu. Bunu 4 bin 55 satışla Volkswagen ve 3 bin 955 satışla da Renault izledi.

Hyundai 2 bin 879 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Toyota 2 bin 621 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

 LÜKS VE SPOR OTOMOBİL SATIŞLARI

Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede geçen ay Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Ağustos ayında 43 Porsche, 37 Maserati, 28 Jaguar, 21 Lexus, 2 Bentley, 1 Ferrari ve 1 Aston Martin satışı gerçekleştirildi.

HAFİF TİCARİNİN İLK 5'İ

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ağustos ayında 3 bin 577 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı.

Ford'u, 3 bin 317 satışla Fiat ve 1.248 satışla Toyota izledi.

Volkswagen 976 satışla dördüncü ve Renault 801 satışla beşinci oldu.

Ağustos ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
 
ALFA ROMEO   111 111     0 0 111 111
ASTON MARTIN   1 1     0 0 1 1
AUDI   644 644     0 0 644 644
BENTLEY   2 2     0 0 2 2
BMW   1,201 1,201     0 0 1,201 1,201
CITROEN   1,015 1,015   450 450 0 1,465 1,465
CUPRA   146 146     0 0 146 146
DACIA   2,376 2,376   0 0 0 2,376 2,376
DFSK   31 31     0 0 31 31
DS   239 239     0 0 239 239
FERRARI   1 1     0 0 1 1
FIAT 4,689 6 4,695 3,079 238 3,317 7,768 244 8,012
FORD 193 738 931 3,500 77 3,577 3,693 815 4,508
HONDA 0 1,463 1,463     0 0 1,463 1,463
HYUNDAI 1,482 1,397 2,879   272 272 1,482 1,669 3,151
ISUZU     0 17 95 112 17 95 112
IVECO     0   207 207 0 207 207
JAGUAR   28 28     0 0 28 28
JEEP   90 90     0 0 90 90
KARSAN     0 75   75 75 0 75
KIA   1,508 1,508   220 220 0 1,728 1,728
LAMBORGHINI   5 5     0 0 5 5
LAND ROVER   139 139   17 17 0 156 156
LEXUS   21 21     0 0 21 21
MASERATI   37 37     0 0 37 37
MAZDA   14 14     0 0 14 14
MERCEDES-BENZ   1,690 1,690   356 356 0 2,046 2,046
MG   25 25     0 0 25 25
MINI   141 141     0 0 141 141
MITSUBISHI   36 36   99 99 0 135 135
NISSAN   372 372   1 1 0 373 373
OPEL   1,125 1,125   666 666 0 1,791 1,791
PEUGEOT   900 900   680 680 0 1,580 1,580
PORSCHE   43 43     0 0 43 43
RENAULT 2,866 1,089 3,955   801 801 2,866 1,890 4,756
SEAT   322 322     0 0 322 322
SKODA   976 976     0 0 976 976
SMART     0     0 0 0 0
SSANGYONG   33 33   32 32 0 65 65
SUBARU   44 44     0 0 44 44
SUZUKI   324 324     0 0 324 324
TOYOTA 2,334 287 2,621   1,248 1,248 2,334 1,535 3,869
VOLKSWAGEN   4,055 4,055   976 976 0 5,031 5,031
VOLVO   991 991       0 991 991
 
TOPLAM: 11,564 23,666 35,230 6,671 6,435 13,106 18,235 30,101 48,336

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