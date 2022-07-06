Haziranda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 00:00
<p>Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, bu yılın haziran ayında, otomobil ve hafif ticari araç pazarı Haziran 2021'e kıyasla yüzde 1 artarak 80 bin 652 oldu.</p> <p>Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artışla 64 bin 134 adet olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 5,5 azalışla 16 bin 518 seviyesinde kayıtlara geçti.</p> <p>ODD verilerine göre en çok satılan otomotiv markaları ise şöyle:</p> <p>1)Fiat: 17 bin 871 </p>

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, bu yılın haziran ayında, otomobil ve hafif ticari araç pazarı Haziran 2021'e kıyasla yüzde 1 artarak 80 bin 652 oldu.

Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artışla 64 bin 134 adet olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 5,5 azalışla 16 bin 518 seviyesinde kayıtlara geçti.

ODD verilerine göre en çok satılan otomotiv markaları ise şöyle:

1)Fiat: 17 bin 871 

<p>2) Renault: 12 bin 438</p>

2) Renault: 12 bin 438

<p>3) Ford: 6 bin 640</p>

3) Ford: 6 bin 640

<p>4) Volkswagen: 6 bin 106</p>

4) Volkswagen: 6 bin 106

<p>5) Hyundai: 4 bin 128</p>

5) Hyundai: 4 bin 128

<p>6) Opel: 4 bin 115</p>

6) Opel: 4 bin 115

<p>7) Peugeot: 3 bin 981</p>

7) Peugeot: 3 bin 981

<p>8) Toyota: 3 bin 795</p>

8) Toyota: 3 bin 795

<p>9) Dacia: 3 bin 389</p>

9) Dacia: 3 bin 389

<p>10) Mercedes-Benz: 2 bin 865</p>

10) Mercedes-Benz: 2 bin 865

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