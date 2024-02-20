Aidat ücretleri kira fiyatlarını geçti! İşte İstanbul'da son durum...

Yayınlanma: 20.02.2024 - 11:48

Güncelleme: 20.02.2024 - 11:48

Enflasyon ve yükselen maliyetler konut sektöründe yalnızca konut fiyatlarını ve kiraları değil, aidatları da etkiledi.

Fahiş aidat artışıyla beraber bazı sitelerdeki aidatlar, kira artış oranlarını geçti.

İstanbul'da aidat ücretlerindeki artış kiralar ile yarışır oldu.

Ekonomim'in haberine göre, 2022 yılına oranla artış yüzde 303'ü bulurken en düşük yüzde 70 olarak gerçekleşti.

İşte İstanbul'da aidat ücretlerinde son durum şöyle:

SİLİVRİ

100 m² evde ortalama aidat: 800

2022-2024 değişim (%): 132

2023-2024 değişim (%): 60

ÇATALCA

100 m² evde ortalama aidat: 800

2022-2024 değişim (%): 167

2023-2024 değişim (%): 60

SULTANGAZİ

100 m² evde ortalama aidat: 850

2022-2024 değişim (%): 70

2023-2024 değişim (%): 42

ARNAVUTKÖY

100 m² evde ortalama aidat: 850

2022-2024 değişim (%): 117

2023-2024 değişim (%): 42

AVCILAR

100 m² evde ortalama aidat: 925

2022-2024 değişim (%): 95

2023-2024 değişim (%): 28

FATİH

100 m² evde ortalama aidat: 925

2022-2024 değişim (%): 131

2023-2024 değişim (%): 54

BEYLİKDÜZÜ

100 m² evde ortalama aidat: 950

2022-2024 değişim (%): 83

2023-2024 değişim (%): 58

ESENLER

100 m² evde ortalama aidat: 1000

2022-2024 değişim (%): 100

2023-2024 değişim (%): 25

GAZİOSMANPAŞA

100 m² evde ortalama aidat: 1020

2022-2024 değişim (%): 104

2023-2024 değişim (%): 57

BÜYÜKÇEKMECE

100 m² evde ortalama aidat: 1025

2022-2024 değişim (%): 128

2023-2024 değişim (%): 32

BAĞCILAR

100 m² evde ortalama aidat: 1075

2022-2024 değişim (%): 108

2023-2024 değişim (%): 34

KARTAL

100 m² evde ortalama aidat: 1090

2022-2024 değişim (%): 135

2023-2024 değişim (%): 41

GÜNGÖREN

100 m² evde ortalama aidat: 1135

2022-2024 değişim (%): 89

2023-2024 değişim (%): 26

BAYRAMPAŞA

100 m² evde ortalama aidat: 1175

2022-2024 değişim (%): 87

2023-2024 değişim (%): 38

SULTANBEYLİ

100 m² evde ortalama aidat: 1200

2022-2024 değişim (%): 200

2023-2024 değişim (%): 71