Aidat ücretleri kira fiyatlarını geçti! İşte İstanbul'da son durum...
Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan artışa yönelik tartışmalar sürerken, apartman ve site aidatları rekor kırdı. İstanbul'da aidat ücretleri yüzde 303'e varan oranda yükseldi. İşte İstanbul'da aidat ücretlerinde son durum...
Enflasyon ve yükselen maliyetler konut sektöründe yalnızca konut fiyatlarını ve kiraları değil, aidatları da etkiledi.
Fahiş aidat artışıyla beraber bazı sitelerdeki aidatlar, kira artış oranlarını geçti.
İstanbul'da aidat ücretlerindeki artış kiralar ile yarışır oldu.
Ekonomim'in haberine göre, 2022 yılına oranla artış yüzde 303'ü bulurken en düşük yüzde 70 olarak gerçekleşti.
İşte İstanbul'da aidat ücretlerinde son durum şöyle:
SİLİVRİ
100 m² evde ortalama aidat: 800
2022-2024 değişim (%): 132
2023-2024 değişim (%): 60
ÇATALCA
100 m² evde ortalama aidat: 800
2022-2024 değişim (%): 167
2023-2024 değişim (%): 60
SULTANGAZİ
100 m² evde ortalama aidat: 850
2022-2024 değişim (%): 70
2023-2024 değişim (%): 42
ARNAVUTKÖY
100 m² evde ortalama aidat: 850
2022-2024 değişim (%): 117
2023-2024 değişim (%): 42
AVCILAR
100 m² evde ortalama aidat: 925
2022-2024 değişim (%): 95
2023-2024 değişim (%): 28
FATİH
100 m² evde ortalama aidat: 925
2022-2024 değişim (%): 131
2023-2024 değişim (%): 54
BEYLİKDÜZÜ
100 m² evde ortalama aidat: 950
2022-2024 değişim (%): 83
2023-2024 değişim (%): 58
ESENLER
100 m² evde ortalama aidat: 1000
2022-2024 değişim (%): 100
2023-2024 değişim (%): 25
GAZİOSMANPAŞA
100 m² evde ortalama aidat: 1020
2022-2024 değişim (%): 104
2023-2024 değişim (%): 57
BÜYÜKÇEKMECE
100 m² evde ortalama aidat: 1025
2022-2024 değişim (%): 128
2023-2024 değişim (%): 32
BAĞCILAR
100 m² evde ortalama aidat: 1075
2022-2024 değişim (%): 108
2023-2024 değişim (%): 34
KARTAL
100 m² evde ortalama aidat: 1090
2022-2024 değişim (%): 135
2023-2024 değişim (%): 41
GÜNGÖREN
100 m² evde ortalama aidat: 1135
2022-2024 değişim (%): 89
2023-2024 değişim (%): 26
BAYRAMPAŞA
100 m² evde ortalama aidat: 1175
2022-2024 değişim (%): 87
2023-2024 değişim (%): 38
SULTANBEYLİ
100 m² evde ortalama aidat: 1200
2022-2024 değişim (%): 200
2023-2024 değişim (%): 71
En Çok Okunan Haberler
-
- Gözaltına alınan Altun'dan 'laiklik' hatırlatması!
- Cumhuriyet'e konuştu: Kadın taşlayan Taliban aklı
- Emeklilere 'ek zam' hazırlığı
- CHP İstanbul'da 2 ilçenin adayını değiştirdi
- Ortaylı'dan o düğüne ilişkin yeni açıklama
- İYİ Parti'de kritik istifa
- Cumhur Ankara’da ‘tedirgin’
- CHP Hatay kararını verdi
- Saçları döküldü... Görenler Nejat İşleri tanıyamadı!
- Feyza Altun’un gözaltına alınmasına tepki yağdı