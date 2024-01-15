Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez ‘acı tablo’yu özetledi: İki yıl önceki kira, bugün aidat oldu!

Yayınlanma: 15.01.2024 - 21:24

Güncelleme: 15.01.2024 - 21:32

Kiralık konutta ipin ucu kaçtı, ortalama bazı bölgelerde asgari ücreti dahi geçti. Hükümetin yüzde 25 uygulamasına karşın kiracı ve ev sahibi kavgaları da hergün yeni bir boyut kazandı.

Fahiş artışlar nedeniyle uzun süre tartışma konusu olan kiralık konutlarla ilgili ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İki yıl öncenin kirası bugünün aidatı oldu. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) January 15, 2024

Eğilmez, sosyal medyadaki paylaşımında, "İki yıl öncenin kirası bugünün aidatı oldu" ifadesini kullandı.

KİRA ARTIŞLARI ERKEN ÖLÜME NEDEN

Öte yandan ABD'de kasım ayında yürütülen bir çalışmaya göre, gelirinin yarısını kiraya harcayan insanların sağlıksız yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğu ve ölüm ihtimali yüzde 9 daha fazla olduğu ortaya koydu.

USA Today'de yer alan habere göre, araştırma, tahliyelerin ve hatta tahliye edilme tehdidinin daha yüksek ölüm oranlarıyla bağlantılı olduğunu da ifade etti.

Uzmanlar ayrıca, artan kiraların kiracılarda baş ağrısı bozukluklarına, kalp hastalığına ve hipertansiyona yol açabilecek kronik stresten sorununa yol açma olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi.