Aile Bakanlığı’na göre sosyal yardım almak için 60 milyon kişi başvurdu

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 06:43

Yoksulluk, işsizlik ve ekonomik belirsizlik nedeniyle yaşamını sürdürmekte güçlük çeken milyonlarca yurttaşın temel ihtiyaçları için sosyal yardım arayışı artarak devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın 2023 yılı bütçe sunuş konuşmasına göre 2022 yılında 84.6 milyonluk Türkiye nüfusunun 60 milyonu ekonomik ve sosyal yardım alabilmek için “Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (BSYBS)”ne kayıt yaptırdı. Bu sayı 2014’te 30.5 milyon, 2021’de 57.5 milyon kişiydi. Kayıtlı hane sayısı da 2014’ye 8 milyon iken 2021’de bu sayı 17.7 milyona fırladı.

İzmir Tabip Odası üyesi Dr. Ergün Demir ve İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Güray Kılıç’a göre yardım başvurusu yapan nüfusun 60 milyon kişiye ulaşması, yurttaşın son yıllarda hızla yoksullaştığını gösteriyor. Bu veriye göre asgari yaşam standardının altında gelire sahip olan ve aldıkları sosyal yardımlar ile en asgari düzeyde yaşamaya çalışan, yoksulluk envanterine kayıtlı kişi sayısı ülke nüfusunun yüzde 70.9’una ulaştı.

SAYILAR AÇIKLANSIN

Demir ve Kılıç’a göre ücretli kesimin alım gücünün gerilediği, enflasyonun arttığı, işsizliğin tırmandığı bu koşullarda yoksullaşmanın şiddetlenmesi nedeniyle ailelerin çoğu yaşamını asgari düzeyde sürdürebilmek için aileleri ve sosyal yardım programlarından destek alıyor. Araştırmacılar milyonlarca hanenin elektrik, su, doğalgaz faturalarını, kiralarını ödeyemez durumda olduğuna dikkat çekerek şu çağrıyı yaptı: “Aile ve sosyal hizmetler bakanı başvuran yurttaşların kaçına sosyal yardım yapıldığını açıklamalı. Sosyal yardımların mali boyutları konusunda kamuoyunun daha ayrıntılı ve tutarlı bir şekilde aydınlatılması şart.”

Demir ve Kılıç, ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yıllık faaliyet raporlarında BSYBS’ye kayıtlı hane ve kişi sayısının artık yayımlanmadığını, Türkiye sosyal yardım istatistikleri bültenini de yayından kaldırılması ile gerçek yoksulluk envanterine ulaşılamadığına dikkat çekti. Ancak BSYBS’den çıkarılan “Yoksulluk Envanteri” resmi verileri gizlense bile fikri takip sonucu gerçeklerin gün yüzüne çıktığını vurguladılar.