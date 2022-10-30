'Sosyal yardımlara muhtaç aile sayısı artıyor'

30 Ekim 2022 Pazar, 07:00

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, TBMM Genel Kurulu’nda torba kanun teklifine ilişkin konuştu. Özdemir sosyal yardımlarda yaşanan hatalı ödemelere, başvurularda ve başvuru sonrasında yaşanan birçok soruna değinerek bunun kurumsal karmaşadan kaynaklandığını söyledi.

Özdemir: "Sürekli güncellenen sağlık raporları, kesilen yardımlar, maalesef tanıdık aracılığıyla yardımlara ulaşma, yardımlardan haberdar olamama gibi sorunlar artarak devam ediyor. Ama en ciddi olanı, bu yardımlara mahkûm ve muhtaç aile sayısının hızla artmasıdır. Yardım miktarları ve yardım çeşitleri ise ağırlaşan ekonomik koşullarda zaten çok yetersiz kalmış durumdadır" diye konuştu.

'SORUNLARI ÇÖZECEK TEDBİRLERİ GÖREMİYORUZ'

Özdemir, şunları söyledi: “Esnaf, üretici, emekli, genç, çiftçi, engelliler; bunlarla ilgili gerçekten vatandaşlarımızın bizden beklediği, vergi affından ziyade onların ödeme güçlüklerini giderecek ciddi düzenlemeler ya da önlemler olmalıydı ancak bu kanun teklifinde bunlar yok. Yüksek genç işsizliği, enflasyon, yüksek cari açık, kur riski, artan faiz harcamaları, para birimimizdeki değer kaybı, artan bir vergi yükü, çiftçi borçları, girdi maliyetlerindeki artış ve en önemlisi, hepimizin, bütün vatandaşlarımızın gerçekten çok büyük mağduriyet yaşadığı fiyat dalgalanmalarının nasıl giderileceğine dair herhangi bir öngörü ve çözüm bu kanun teklifinde yer almamaktadır. Peki ne içeriyor bu kanun teklifi? Siyasi iktidarın uygulamaya koyduğu yanlış ekonomik politikalar sonucu ortaya çıkan yoksullaşmayı, borçluluğu ve ekonomik dengesizlikleri bir ölçüde ötelemeyi içermektedir. Yoksullaşmayı önleyecek ve vatandaşlarımızın gerçekten sorunlarını çözecek tedbirler göremiyoruz bu kanun teklifinde."

'YARDIMLARA ULAŞMADA SORUNLAR DEVAM EDİYOR'

Dezavantajlı, engelli, özel gereksinimli, yoksul ailelere yönelik sosyal yardım desteklerinin sürekli olması ve yükseltilmesi gerektiğini dile getiren Özdemir son olarak şöyle dedi: "Ancak sosyal yardımlarda yaşanan hatalı ödemeler, başvurularda, başvuru sonrasında yaşanan birçok sorun kurumsal karmaşadan kaynaklanmakta. Sürekli güncellenen sağlık raporları, kesilen yardımlar, maalesef tanıdık aracılığıyla yardımlara ulaşma, yardımlardan haberdar olamama gibi sorunlar artarak devam ediyor. Ama en ciddi olanı, bu yardımlara mahkûm ve muhtaç aile sayısının hızla artmasıdır. Yardım miktarları ve yardım çeşitleri ise ağırlaşan ekonomik koşullarda zaten çok yetersiz kalmış durumdadır."