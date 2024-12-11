Yayınlanma: 11.12.2024 - 15:00

Güncelleme: 11.12.2024 - 15:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı'nın ilk olarak 12 ay süreceği belirtilmişti. Peki, Aile Destek Ödemeleri ne zaman bitecek? Destek ödemeleri uzatılacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Aile Destek Programı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 2022’de dönemsel olarak başlatılmıştı. Ocak ayında yapılacak ödemenin ardından sona ermesi planlanan program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlandı.