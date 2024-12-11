En düşük emekli maaşına taban aylık ve refah payı formülü: Emekli maaşlarına zam oranı ne zaman açıklanacak?

Ancak ocak ayında emeklilere ek artış da gündemde. Burada ilk formül ise taban aylık artışı. Halen kök aylık ve ek ödeme toplamı 12 bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine taban aylık düzenlemesi kapsamında 12 bin 500 lira yatırılıyor.