En düşük emekli maaşına taban aylık ve refah payı formülü: Emekli maaşlarına zam oranı ne zaman açıklanacak?
Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Taban aylık ve refah payı nasıl hesaplanacak? Ocak 2025'te emeklilerin gelirini artıracak düzenlemelerle, maaşlar yeniden hesaplanacak ve yeni formüllerle belirlenen en düşük maaşlar artacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yapılacak zammın oranları ne olacak? İşte ayrıntılar...
Ocak ayında emeklilere yönelik zam düzenlemeleriyle milyonlarca kişinin geliri artacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşları, enflasyon verileri esas alınarak yeniden hesaplanacak. Temmuz ayında 12 bin 500 TL’ye çıkarılan en düşük emekli maaşında da artış yapılması öngörülüyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE KÖK MAAŞ
Takvim’in haberine göre, emekliler ocak zammı için gün saymaya başladı. Yeni yılın ilk ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına 2024’ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı eklenecek. Memur emeklilerine ise yüzde 6 zam ve 2024’ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10’u aşan kısmı kadar fark ödenecek.
Emeklilere yapılacak zam oranını belirleyecek 6 aylık enflasyon verilerinin 5’i belli oldu. Temmuz-kasım dönemindeki enflasyon oranlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 14,57 oranında artış öngörülüyor.
Memur emeklileri ise yüzde 4,15’lik enflasyon farkı ve yüzde 6’lık toplu sözleşme zammıyla toplamda yüzde 10,40 zam alabilecek.
MASADAKİ EN GÜÇLÜ TAHMİN
Emekli maaşlarına yapılacak ocak zammını belirleyecek son veri olan aralık enflasyonu bekleniyor. Tahminlere göre, aralık enflasyonu dikkate alındığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranının yüzde 16-17, memur emeklileri için ise yüzde 12-13 seviyelerinde olması öngörülüyor. Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak ve zam oranları aynı ay maaşlara yansıtılacak.
Ancak ocak ayında emeklilere ek artış da gündemde. Burada ilk formül ise taban aylık artışı. Halen kök aylık ve ek ödeme toplamı 12 bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine taban aylık düzenlemesi kapsamında 12 bin 500 lira yatırılıyor.
Bu tutarın da artması bekleniyor. En düşük ödeme için 14 bin-15 bin lira seviyeleri gündeme geliyor. Artış yapılırsa ocak zammı sonrası ek ödeme dahil kök aylığı yeni taban aylığın altında kalanların ödemesi bu tutara tamamlanacak.
EMEKLİYE REFAH PAYI
İkinci formül ise refah payı. Bu formülde 2 yöntem öne çıkıyor. İlkine göre memur emeklilerine refah payı verilerek zam oranı SSK ve Bağ-Kur'luların seviyesine yükseltilebilecek.
İkincisine göre ise hem SSK ve Bağ-Kur hem memur emeklilerine refah payı verilerek zam oranı yükseltilebilecek. Örneğin, tüm emeklilerin zam oranı yüzde 20 seviyesine çıkarılabilecek.
EMEKLİ ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tüm emeklilerin zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak. Refah payı ve taban aylık da bu tarihten sonra karara bağlanacak. Bu formüllerden birinin ya da her ikisinin uygulanması kararlaştırılırsa düzenleme hızla Meclis'e taşınacak.
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