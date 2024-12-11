Yayınlanma: 11.12.2024 - 14:25

Güncelleme: 11.12.2024 - 14:25

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Şırnak ve Batman illerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi statüsünde 192 işçi alımı yapılacak. Peki, TPAO 192 işçi alımı ne zaman? Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

TPAO İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Alım için 10 Aralık 2024 tarihinde başlayan müracaatlar 16 Aralık'a kadar devam edecek. Başvurular e-Devlet üzerinden, esube.iskur.gov.tr ve ALO 17O'ten yapılabilecek.

Aranan şartlara İŞKUR'un açık iş ilanları listesinden şehir ve pozisyon seçilmesi halinde ulaşılabilecek.

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

Üretim operatör yardımcısı

Elektrikçi

Ambarcı

Harita teknisyeni

İnşaat teknisyeni

Laboratuvar sorumlusu

Ağır vasıta operatör yardımcısı

Malzeme eksperi

Üretim operatör yardımcısı

Servis görevlisi

Sistem destekçisi

Tedarik ve lojistik görevlisi

Genel takip işçisi

Güç sistemleri mekanik operatörü