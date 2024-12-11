TPAO 192 işçi alımı ne zaman? Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) işçi alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan ilana göre, alımlar, üretim operatör yardımcısı, elektrikçi, ambarcı, harita teknisyeni ve inşaat teknisyeni gibi alanlarda yapılacak. Peki, TPAO 192 işçi alımı ne zaman? Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Şırnak ve Batman illerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi statüsünde 192 işçi alımı yapılacak. Peki, TPAO 192 işçi alımı ne zaman? Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
TPAO İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Alım için 10 Aralık 2024 tarihinde başlayan müracaatlar 16 Aralık'a kadar devam edecek. Başvurular e-Devlet üzerinden, esube.iskur.gov.tr ve ALO 17O'ten yapılabilecek.
Aranan şartlara İŞKUR'un açık iş ilanları listesinden şehir ve pozisyon seçilmesi halinde ulaşılabilecek.
ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR
Üretim operatör yardımcısı
Elektrikçi
Ambarcı
Harita teknisyeni
İnşaat teknisyeni
Laboratuvar sorumlusu
Ağır vasıta operatör yardımcısı
Malzeme eksperi
Üretim operatör yardımcısı
Servis görevlisi
Sistem destekçisi
Tedarik ve lojistik görevlisi
Genel takip işçisi
Güç sistemleri mekanik operatörü
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