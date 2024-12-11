FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentisi ne yönde?
ABD Merkez Bankası (FED) aralık ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentisi ne yönde?
Altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen aralık ayı FED faiz kararı öncesinde, piyasaların gergin bekleyişi sürüyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentisi ne yönde?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?
ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; Yılın son FED faiz kararı toplantısı 18 Aralık 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da aralık ayı faiz kararı açıklanacak.
ARALIK AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelesinin öngörülenden daha uzun sürebileceği endişesi tahvil piyasalarındaki alışların karşılanmasına neden olurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler zayıflamaya devam ediyor.
Buna göre, bankanın bu ay yüzde 52 ihtimalle 25 baz puan indirim yapacağı, yüzde 48 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı öngörülüyor.
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