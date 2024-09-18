Yayınlanma: 18.09.2024 - 10:23

Güncelleme: 18.09.2024 - 10:23

Aile ve Gençlik fonu projesi kapsamında evlenecek çiftlere verilen 150 bin TL'lik faizsiz kredi için başvurular devam ediyor. İlk önce deprem bölgelerinde başlayan projeye, 'doğurganlık hızının düşük olması nedeniyle' üç il daha eklenmişti. Yapılan son açıklamaya göre, bir il daha projeye dahil edildi. Peki, Aile ve Gençlik Fonu hangi illerde geçerli? Faizsiz evlilik kredisi ne kadar?

EVLİLİK KREDİSİNİN ÖDEME PLANI

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),

Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

3 İLDE DAHA BAŞLAYAN PROJEYE 1 İL DAHA EKLENDİ!

Evlilik kredisi projesi deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da geçerliydi.

Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta şartları sağlayan çiftlerin fona başvurularını almaya başladıklarını açıkladı.

Son olarak 17 Eylül tarihinde Bakan Göktaş X hesabı üzerinden Osmaniye'yi de projeye dâhil ettiklerini belirtti.