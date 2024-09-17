Yayınlanma: 17.09.2024 - 12:36

Güncelleme: 17.09.2024 - 12:36

Yeni ehliyet uygulaması için son yenileme tarihi belli oldu. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla belirlenen tarihe kadar değiştirmeleri gerekiyor. Peki, Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? Ehliyet yenilememe cezası ne kadar?

EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı eski ehliyetlerin yenilenmesi için sürenin 2 yıl daha uzatıldığını duyurmuştu. 2022 yılında alınan kararla eski sürücü belgelerinin yenileme süresi 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmıştı. Sürücülerin bu tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sağlık raporu alıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerimizden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyet, verilen adrese kargolanıyor. Yenilenmiş ehliyetlerin süresi de 10 yıl olarak belirlendi. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olacak.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip ehliyetin yenisi ile değiştirme işlemi için sürücülerin 15 TL, yeni tip sürücü belgesini yenileyeceklerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL.

EHLİYET YENİLEMEME CEZASI NE KADAR?

Mevcut durumda sürücü belgesi yenilememe cezası 4 bin 64 TL olurken 2024 yılında bu tutarın 12 bin TL civarında olması bekleniyor.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Ehliyet yenileme başvurusu yaparken aşağıdaki belgeler istenmektedir:

Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı veya pasaport)

Eski sürücü belgesi

Yeni alınmış sürücü sağlık raporu

2 adet biyometrik fotoğraf

Değerli kağıt ve harç bedeli makbuzu

Kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan

Adli sicil belgesi (sistemden kontrol edilmektedir)