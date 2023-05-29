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Airfryer ve robot süpürgelerde gözetim kapsamı değiştirildi

Bazı elektrikli ev cihazlarının ithalatına uygulanan gözetim uygulamasının kapsamı genişletildi. Daha önce airfryer ve robot süpürgeleri de kapsayan ve iptal edilen düzenlemede başa dönüldü.

Reuters
Yayınlanma: 29.05.2023 - 09:09
Airfryer ve robot süpürgelerde gözetim kapsamı değiştirildi
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Bazı elektrikli ev cihazlarının ithalatında uygulanan gözetim uygulamasının kapsamı genişletildi.

İthalatta gözetim uygulanmasına ilişkin 2023/7 sayılı tebliğde değişiklikler yapan tebliğ Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğle, robot süpürgeler ve airfryerlar da dahil olmak üzere bazı elektrikli ev cihazları için 23 Mart’ta yayımlanan tebliğle uygulamaya konulan gözetim uygulaması, zaman içinde yapılan değişiklikler iptal edilerek ilk haliyle yeniden uygulamaya konuldu.

Bazı elektrikli ev cihazlarının ithalatında uygulanan gözetim uygulamasının kapsamı genişletildi.

İthalatta gözetim uygulanmasına ilişkin 2023/7 sayılı tebliğde değişiklikler yapan tebliğ Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğle, robot süpürgeler ve airfryerlar da dahil olmak üzere bazı elektrikli ev cihazları için 23 Mart’ta yayımlanan tebliğle uygulamaya konulan gözetim uygulaması, zaman içinde yapılan değişiklikler iptal edilerek ilk haliyle yeniden uygulamaya konuldu.


Airfryer ithalat elektrikli ev cihazları Resmi Gazete

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