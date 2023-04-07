Selvi Kılıçdaroğlu’ndan 'Airfryer' paylaşımı: Eşime çok sormuşsunuz gençler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medyada gündem olan 'Airfryer’ ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Eşime çok sormuşsunuz gençler. Aldık duruyor dur bakalım" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 11:52
Selvi Kılıçdaroğlu’ndan 'Airfryer' paylaşımı: Eşime çok sormuşsunuz gençler
Abone Ol google-news

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'dan sosyal medyada gündem olan 'Airfryer’ ile ilgili paylaşımı geldi.

"ALDIK DURUYOR DUR BAKALIM"

Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Eşime çok sormuşsunuz gençler. Aldık duruyor dur bakalım."

Paylaşımda, Selvi Kılıçdaroğlu'nun, evlerinin mutfağında airfryer ile çekilmiş fotoğrafı da yer aldı.


Airfryer CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu millet ittifakı Paylaşım Selvi Kılıçdaroğlu

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu'nun TikTok paylaşımı gündem oldu: 'İkizler burcu musun sorusu tarih olacak'

Kılıçdaroğlu'nun TikTok paylaşımı gündem oldu: 'İkizler burcu musun sorusu tarih olacak'
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni kitabı çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni kitabı çıktı
Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı reytinglerde ezdi geçti: İki yayın, yarısını bile geçemedi

Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı reytinglerde ezdi geçti: İki yayın, yarısını bile geçemedi

En Çok Okunan Haberler