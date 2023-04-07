Selvi Kılıçdaroğlu’ndan 'Airfryer' paylaşımı: Eşime çok sormuşsunuz gençler
Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medyada gündem olan 'Airfryer’ ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Eşime çok sormuşsunuz gençler. Aldık duruyor dur bakalım" ifadelerini kullandı.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'dan sosyal medyada gündem olan 'Airfryer’ ile ilgili paylaşımı geldi.
"ALDIK DURUYOR DUR BAKALIM"
Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Eşime çok sormuşsunuz gençler. Aldık duruyor dur bakalım."
Paylaşımda, Selvi Kılıçdaroğlu'nun, evlerinin mutfağında airfryer ile çekilmiş fotoğrafı da yer aldı.
Eşime Airfryer'ımızı çok sormuşsunuz gençler. Aldık duruyor dur bakalım?? pic.twitter.com/yqRPZxmhmv— Selvi Kılıçdaroğlu (@Skilicdaroglu) April 6, 2023
Airfryer CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu millet ittifakı Paylaşım Selvi Kılıçdaroğlu
En Çok Okunan Haberler
-
- Yazıcıoğlu'nun oğlundan 'adaylık' açıklaması
- Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
- Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
- 'Erdoğan sayesinde' tasarımcısı gözaltına alındı
- MHP'den Erdoğan'ı kızdıracak karar: Adaylar açıklandı
- Albümüyle korkuttu
- İstanbul Valiliği'nden saldırıya ilişkin ilk açıklama!
- Türk mafyasının küresel kokain ticaretindeki kilit rolü
- Kılavuz'dan Bahçeli'nin 'sürprizine' ilk yanıt
- 6'lı masada ortak arayış