Selvi Kılıçdaroğlu’ndan 'Airfryer' paylaşımı: Eşime çok sormuşsunuz gençler

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 11:52

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 11:52

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'dan sosyal medyada gündem olan 'Airfryer’ ile ilgili paylaşımı geldi.

"ALDIK DURUYOR DUR BAKALIM"

Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Eşime çok sormuşsunuz gençler. Aldık duruyor dur bakalım."

Paylaşımda, Selvi Kılıçdaroğlu'nun, evlerinin mutfağında airfryer ile çekilmiş fotoğrafı da yer aldı.