AJet'ten 1 Euro -1 dolara yurtdışı bileti kampanyası

AJet, 22-24 Mart 2024 tarihlerinde alınacak biletlerle 31 Mart - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılacak yurtdışı uçuşları 1 Euro, 1 dolar + vergilerle satışa sundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 10:15
AJet'ten 1 Euro -1 dolara yurtdışı bileti kampanyası
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Türk Hava Yolları'nın kuruluşu olan AJet, yurtiçinde olduğu gibi yurtdışına da ucuz bilet kampanyası düzenledi. 22-24 Mart 2024 tarihlerinde alınacak biletlerle 31 Mart-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında seyahat yapılabilecek.

Türkiye'den yurtdışına 1 dolar + vergiler, yurtdışından Türkiye'ye uçuşlar 1 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanya, Türkiye çıkışlı yurtdışı varışlı (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurtdışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsıyor. 50 bin koltuk kontenjanı bulunan kampanyada birçok lokasyona uçuş planlanabiliyor.

Yurtiçinden yurtdışı biletler

  • İstanbul Sabiha Gökçen - Amsterdam - 1 dolar
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Bakü - 1 dolar
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Basel - 1 dolar
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Belgrad - 1 dolar
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Brüksel - 1 dolar
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Budapeşte - 1 dolar
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Dubai - 1 dolar
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Kopenhag - 1 dolar
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Lyon - 1 dolar
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Milano - 1 dolar
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Paris - 1 dolar
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Priştine - 1 dolar
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Roma - 1 dolar
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Saraybosna - 1 dolar
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Tiflis - 1 dolar
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Viyana - 1 dolar
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Zürih - 1 dolar
  • Ankara - Bakü - 1 dolar
  • Ankara -Belgrad - 1 dolar
  • Ankara - Beyrut - 1 dolar
  • Ankara - Bişkek - 1 dolar
  • Ankara - Dubai - 1 dolar
  • Ankara - Paris - 1 dolar
  • Ankara - Viyana - 1 dolar
  • Ankara - Beyrut - 1 dolar
  • İzmir - Belgrad - 1 dolar

Yurtdışından Yurtiçi biletler

* Amsterdam - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

* Bakü - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

* Basel - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

* Belgrad - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

* Brüksel - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

* Budapeşte - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

* Dubai - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

* Kopenhag - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

* Lyon - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

* Milano - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

* Paris - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

* Priştine - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

* Roma - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

* Saraybosna - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

* Tiflis - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

* Viyana - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

* Zürih - İstanbul Sabiha Gökçen - 1 Euro

* Bakü - Ankara - 1 Euro

* Belgrad - Ankara - 1 Euro

* Beyrut - Ankara - 1 Euro

* Bişkek - Ankara - 1 Euro

* Dubai - Ankara - 1 Euro

* Paris - Ankara - 1 Euro

* Viyana - Ankara - 1 Euro

* Beyrut - Adana - 1 Euro

* Bakü - İzmir - 1 Euro


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