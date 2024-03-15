THY'nin yeni markası AJet'ten indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yollarının (THY) yeni markası AJet, 299 liraya yurt içi indirimli bilet kampanyası başlattığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 16:42
THY'nin yeni markası AJet'ten indirimli bilet kampanyası
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Türk Hava Yollarının (THY) yeni markası AJet, ilk yurt içi indirimli bilet kampanyasını başlattı.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Türkiye’nin eşsiz güzelliklerine 299 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. 15-17 Mart'ta AJet mobil uygulamasına özel 299 liradan başlayan fiyatlarla biletinizi alın, 31 Mart-30 Eylül 2024 arasında avantajlı fiyatlarla uçun." ifadesi kullanıldı.



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