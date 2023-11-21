Akaryakıt fiyatları belediyeleri vurdu, İETT Genel Müdürü İrfan Demet isyan etti: ‘500 otobüs alınabilirdi’

Yayınlanma: 21.11.2023 - 22:05

Güncelleme: 21.11.2023 - 22:05

Toplantıda, İETT’nin 2024 yılı bütçe ve performans programı ve sekiz ilçe belediyesinin 2024 yılı mali bütçeleri görüşüldü.

‘SÜBVANSİYON 16.8 MİLYAR’

İlçe belediyelerinin bütçe görüşmelerinin ardından İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İETT’nin “2024 yılı Bütçe ve Performans Programı” sunumunu yaptı. İETT’nin her yıl yolcu sübvansiyon oranın arttığını belirten Demet, şu bilgileri paylaştı: “2018 yılında 1.7 milyar TL olan sübvansiyon oranı 2023 yılında 16.8 milyar TL’ye çıktı. 2018 yılında 1 litre motorin fiyatı, 5.50 TL olurken 2023 yılında bu oran 37.50 TL’ye çıktı. İETT’nin motorin giderlerinin, 3.5 milyar TL’lik yüzde 36’sının ÖTV ve KDV. Motorine ödenen vergilerle İETT bir yılda 500 adet, 5 yılda ise filonun tamamını yenileyebilirdi.” İETT Genel Müdürlüğü’nün 2024 bütçesini 29 milyar 400 milyon TL olarak belirlediklerini dile getiren Demet, akaryakıt ve diğer maliyet artışları nedeniyle beklenen gelir bütçesinin 20 milyar 400 milyon TL olacağını, finansman açığının ise 9 milyar lirayı bulacağını açıkladı. Sunumun ardından 29.4 Milyar TL’lik İETT bütçesi kabul edildi.

İLÇELERİN BÜTÇELERİ

Yapılan oylama sonrası kabul edilen ilçe belediyelerinin 2024 yılı mali bütçeleri ise şöyle: “Bayrampaşa Belediyesi, 1 miyar 800 milyon TL, Beşiktaş Belediyesi, 3 milyar 991 milyon TL, Beykoz Belediyesi, 3 milyar 980 milyon TL, Beylikdüzü Belediyesi, 3 milyar 335 milyon TL, Beyoğlu Belediyesi, 2 milyar 600 milyon TL, Büyükçekmece Belediyesi, 2 milyar 910 milyon 192 Bin 320 TL, Çatalca Belediyesi, 1 milyar 162 milyon 860 Bin TL, Çekmeköy Belediyesi, 2 milyar 850 milyon TL.”