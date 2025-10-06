Cumhuriyet Gazetesi Logo
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? (6 Ekim 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları)

6.10.2025 09:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışlarının etkisiyle akaryakıt fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. İşte 6 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları sonrası akaryakıt fiyatlarında artış görülüyor.

 

 

Peki, 6 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

 

İşte 6 Ekim 2025 Pazartesi gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

 

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

 

Benzin litre fiyatı: 53.29 TL

 

Motorin litre fiyatı: 54.48 TL

 

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

 

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

 

Benzin litre fiyatı: 53.13 TL

 

Motorin litre fiyatı: 54.35 TL

 

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

 

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

 

Benzin litre fiyatı: 54.13 TL

 

Motorin litre fiyatı: 55.48 TL

 

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

 

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

 

Benzin litre fiyatı: 54.46 TL

 

Motorin litre fiyatı: 55.81 TL

 

LPG litre fiyatı: 27.53 TL

