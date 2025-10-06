Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? (6 Ekim 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları)

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları sonrası akaryakıt fiyatlarında artış görülüyor.
Peki, 6 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 6 Ekim 2025 Pazartesi gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 53.29 TL
Motorin litre fiyatı: 54.48 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 53.13 TL
Motorin litre fiyatı: 54.35 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 54.13 TL
Motorin litre fiyatı: 55.48 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 54.46 TL
Motorin litre fiyatı: 55.81 TL
LPG litre fiyatı: 27.53 TL