Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha: Benzin ve motorinde tabelalar değişecek!

Petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam beklentisi oluştu. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarına zam yapılması öngörülüyor.

FİYATLARA YANSIYACAK TUTAR NE KADAR OLACAK?

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre motorinin litre fiyatına 3 lira 4 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 1 lira 88 kuruş zam öngörülüyor. Ancak uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle bu artışın tamamı pompa fiyatlarına yansımayacak.

Eşel mobil sistemi kapsamında zammın yaklaşık yüzde 75’lik bölümü Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanacak. Bu nedenle pompa fiyatlarına yansıması beklenen artışın motorinde 76 kuruş, benzinde ise 47 kuruş seviyesinde olması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 60.39 TL

60.39 TL Motorin litre fiyatı: 64.16 TL

64.16 TL LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 60.23 TL

60.23 TL Motorin litre fiyatı: 64.00 TL

64.00 TL LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 61.35 TL

61.35 TL Motorin litre fiyatı: 65.27 TL

65.27 TL LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İzmir