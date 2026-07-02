Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Peki, Akaryakıt fiyatlarına zam! Benzin, motorin ve LPG'ye ne kadar zam geldi? Güncel yakıt fiyatları ne kadar?

AKARYAKITA NE KADAR ZAM GELDİ?

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 50 kuruş zam yansıtıldı.

2 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 62,77 TL

Motorin litre fiyatı: 64,61 TL

LPG litre fiyatı: 31,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 62,59 TL

Motorin litre fiyatı: 64,43 TL

LPG litre fiyatı: 31,39 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 63,72 TL

Motorin litre fiyatı: 65,68 TL

LPG litre fiyatı: 31,97 TL

İzmir