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Akaryakıt fiyatlarına zam! Benzin, motorin ve LPG'ye ne kadar zam geldi? Güncel yakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarına zam! Benzin, motorin ve LPG'ye ne kadar zam geldi? Güncel yakıt fiyatları ne kadar?

2.07.2026 10:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Akaryakıt fiyatlarına zam! Benzin, motorin ve LPG'ye ne kadar zam geldi? Güncel yakıt fiyatları ne kadar?

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve ÖTV artışlarının ardından benzinin litre fiyatına yapıldı. Yapılan son artışla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncellenen akaryakıt tarifelerinde motorin fiyatları da yüksek seyrini korumaya devam etti. Peki, Akaryakıt fiyatlarına zam! Benzin, motorin ve LPG'ye ne kadar zam geldi? Güncel yakıt fiyatları ne kadar?

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Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Peki, Akaryakıt fiyatlarına zam! Benzin, motorin ve LPG'ye ne kadar zam geldi? Güncel yakıt fiyatları ne kadar?

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AKARYAKITA NE KADAR ZAM GELDİ?

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 50 kuruş zam yansıtıldı.

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2 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin litre fiyatı: 62,77 TL
  • Motorin litre fiyatı: 64,61 TL
  • LPG litre fiyatı: 31,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin litre fiyatı: 62,59 TL
  • Motorin litre fiyatı: 64,43 TL
  • LPG litre fiyatı: 31,39 TL

Ankara

  • Benzin litre fiyatı: 63,72 TL
  • Motorin litre fiyatı: 65,68 TL
  • LPG litre fiyatı: 31,97 TL

İzmir

  • Benzin litre fiyatı: 63,98 TL
  • Motorin litre fiyatı: 65,96 TL
  • LPG litre fiyatı: 31,79 TL
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