Akaryakıt fiyatlarına zam geldi: İşte güncel fiyat listesi...

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV artışları akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor. Yurttaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki güncel gelişmeleri yakından takip ediyor.

MOTORİNE ZAM VE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Motorinin litre fiyatına 3 lira 34 kuruş zam yapıldı. Öte yandan motorin fiyatlarında yarından itibaren indirim bekleniyor.

Perşembe gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 4,04 TL fiyat indirimi uygulanacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Artan maliyetler sonrası vatandaşlar, “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

15 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

15 Nisan 2026 Çarşamba itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 62.65 TL

Motorin litre fiyatı: 75.60 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 62.51 TL

Motorin litre fiyatı: 75.46 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.62 TL

Motorin litre fiyatı: 76.72 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI