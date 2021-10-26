Akaryakıt zamları sonrası eşel mobilde yeni adım
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek.
Akaryakıttaki zamların son tüketiciye yansıtılmaması için uygulanan eşel mobil sistemine 2022 yılında da devam edilecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.
Hazine'nin Eylül sonunda açıkladığı kamu maliyesi raporuna göre, eşel mobil sisteminin Ocak-Ağustos döneminde enflasyona düşürücü etkisi 1,42 puan doğrudan, 1,06 puan ise dolaylı olmak üzere toplamda 2,48 puan oldu. Aynı rapora göre Hazine 2021 yılında eşel mobil nedeniyle 46 milyar TL'lik KDV ve ÖTV gelirinden feragat etmiş oldu.
İlgili fiyat artışları enflasyona etkisi nedeniyle de takip ediliyor. Benzin fiyatlarının TÜFE sepeti içindeki payı yüzde 1,16, otogazın yüzde 0,94 ve motorinin yüzde 1,66 seviyesinde.
ÖTV TUTARI
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, akaryakıtta yıl sonunda feragat edilen ÖTV tutarının 58,5 milyar TL'ye ulaşmasının tahmin edildiğini açıklamıştı.
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