Akaryakıta bir zam geldi, yenisi yolda: Benzinde tabela değişecek!

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle benzin fiyatlarında yeni bir artış beklentisi oluştu. Buna göre 11 Mart 2026’yı 12 Mart’a bağlayan gece saat 00.01’den itibaren benzinin litre fiyatına yaklaşık 3,20 TL’lik maliyet artışının yansıması öngörülüyor.

ZAMMIN BİR KISMI YANSITILACAK

Beklenen toplam zam 3,20 TL olarak hesaplanıyor. Söz konusu artışın yüzde 75’ine denk gelen 2,40 TL’lik bölümünün devletin Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) feragat etmesiyle karşılanması planlanıyor.

Kalan yüzde 25’lik dilim olan 0,80 TL ise gece yarısından itibaren doğrudan pompa satış fiyatlarına eklenecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 60.32 TL

60.32 TL Motorin litre fiyatı: 65.28 TL

65.28 TL LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 60.16 TL

60.16 TL Motorin litre fiyatı: 65.12 TL

65.12 TL LPG litre fiyatı: 29.69 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 61.28 TL

61.28 TL Motorin litre fiyatı: 66.39 TL

66.39 TL LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 61.56 TL

61.56 TL Motorin litre fiyatı: 66.67 TL

66.67 TL LPG litre fiyatı: 30.09 TL

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarında dönemsel artışların enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak amacıyla uygulanan bir mekanizma olarak biliniyor. Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki yükselişin oluşturduğu maliyet artışlarının bir kısmı Özel Tüketim Vergisi’nden karşılanarak akaryakıtın pompa satış fiyatına doğrudan yansıması engelleniyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM YAPILDI

Ekonomim'den alınan habere göre bugün akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 43 kuruş zam yapılırken motorin fiyatında da 58 kuruş artış yapıldı.