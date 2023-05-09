Akaryakıta çifte zam! Güncel benzin ve motorin fiyatları (9 Mayıs 2023)

Yayınlanma: 09.05.2023 - 08:31

Güncelleme: 09.05.2023 - 08:31

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre, gece yarısından itibaren benzinde 43 kuruş, motorinde 66 kuruş fiyat artışı gerçekleşirken değişiklik pompa fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 18,63 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19,81 liradan satılıyor.