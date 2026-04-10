Akaryakıta dün indirim yapılmıştı: Fiyatlara çifte zam yolda!

ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın etkisiyle dünyanın petrol arzının yaklaşık yüzde 30’unu karşılayan Basra Körfezi’nde kriz devam ediyor. İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sürdürmesi ve ateşkese rağmen gemi geçişlerine izin vermemesi, küresel enerji piyasalarında belirsizliği artırdı.

PETROL FİYATLARINDA SERT HAREKET

Ateşkes kararının ardından petrol fiyatlarında yüzde 10’un üzerinde düşüş yaşandı. Bu gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Bugünden itibaren motorin litre fiyatında 12,94 TL, benzinde ise 1,09 TL indirim uygulandı.

İNDİRİM KISA SÜRDÜ

Petrol fiyatlarındaki oynaklığın artması nedeniyle akaryakıt ürünlerine yarından itibaren geçerli olmak üzere yeni zam yapılacak.

Buna göre motorine 4,12 TL, benzine ise 44 kuruş zam uygulanacak.

ZAM SONRASI FİYATLAR

Yapılacak artışın ardından akaryakıt fiyatlarının şehir bazlı yeni seviyeleri şu şekilde olacak:

Benzin

İstanbul: 62,62 TL

Ankara: 63,59 TL

İzmir: 63,87 TL

Doğu illeri: 65,22 TL

Motorin

İstanbul: 76,55 TL

Ankara: 77,68 TL

İzmir: 77,96 TL

Doğu illeri: 79,41 TL

MEVCUT FİYATLAR

Bugün itibarıyla geçerli olan akaryakıt fiyatları ise şöyle:

Benzin

İstanbul: 62,18 TL

Ankara: 63,15 TL

İzmir: 63,43 TL

Doğu illeri: 64,78 TL

Motorin