Akaryakıta son 8 günde 4 zam

24 Mart 2022 Perşembe, 13:56

Akaryakıta peş peşe gelen zamlar, yurttaşların belini bükmeye devam ediyor. Son sekiz günde benzine 1,07 TL, motorine ise 2,57 TL zam geldi.

Sene başında 73 dolar olan brent petrolün varil fiyatının 131 dolara kadar yükselmesiyle zamlar gelmişti.

Ardından brent petrolün varil fiyatı 122 dolara düştü. Buna rağmen akaryakıta 4 kez daha zam geldi.

BRENT PETROL VARİL FİYATI DÜŞERKEN, AKARYAKIT FİYATI ARTIYOR

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının temelde üç belirleyicisi olduğu ifade ediliyor. Bunlardan birincisi dünyadaki petrol fiyatları. Bu fiyatlar, benzin, motorin ve LPG’nin Türkiye’deki fiyatını belirliyor.

İkinci unsur döviz kuru. Türkiye petrol ithalatçısı bir ülke olduğu ve petrolü dolarla aldığı için döviz kuru akaryakıt fiyatlarında belirleyici oluyor.

Üçüncü belirleyici de vergiler. Akaryakıtta hem ÖTV hem de KDV var. Petrolün varil fiyatının 9 dolar düşmesine rağmen yapılan son 4 zam KDV ve ÖTV'den oluşuyor.

AKARYAKITA ZAM ÜSTÜNE ZAM

Son zamlarla beraber İstanbul'da motorinin ortalama litre satış fiyatı 22.29 liraya, benzinin litresi ise 19.79 liraya yükseldi.

15 mart günü Brent petrolün varil fiyatı 133 dolar seviyesinden 112 dolara kadar düşmesiyle indirime gidildi.

Brent petrol varil fiyatının sert düşüş indirimine rağmen TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesi ve KDV, ÖTV zamlarıyla fiyatlar artmaya devam etti.

Gelen son zamlar şu şekilde;

17 MART

Benzinde 0,61 motorinde 0,99 TL zam geldi. Güncel fiyatta benzin 18,11 motorin 18,73 lira oldu

19 MART

Motorinde 1,96 TL zam geldi. Güncel fiyatta benzin 18,11 motorin 20,69 lira oldu

23 MART

Benzinde 1,68 motorinde 1,56 TL zam geldi. Güncel fiyatta benzin 18,79 motorin 22,29 lira oldu