Elektrikte zam kapıda, gıda fiyatları durdurulamıyor

24 Mart 2022 Perşembe, 13:28

Karar yazarı İbrahim Kahveci, EPİAŞ piyasısındaki elektrik fiyatlarına değindi. Kahveci elektriğe normalde yüzde 100 üzerinde bir zam daha yapılması gerektiğini ancak şimdilik bu yükü bütçenin çektiğini söyledi.

Kahveci elektrik fiyatlarına ilişkin şunları söyledi:

"EPİAŞ piyasasında elektrik fiyatı 1-24 Mart ayı ortalaması 1.65 lira. Bunun ne demek olduğunu izah edeyim. Geçen yıl bu zamanlar işte o elektrik fiyatı sadece ve sadece 0,25 liraydı. Ya da şöyle izah edeyim: Elektriğe aslında son bir yılda %550 zam geldi. Geçen yıl Mart ayında toptan piyasada 0,25 lira olan elektrik vatandaşa vergi, fon, dağıtım, iletim, kayıp-kaçak vs maliyetler ve karlar eklenerek 0,71 liradan satılıyordu. Ya şimdi? Toptan fiyat 1,65 lira ama vatandaşa satış fiyatı ortalaması 1,56 lira. Bu ne demek biliyor musunuz?

'FATURA KAPIMIZA GELECEK'

Elektriğe normalde yüzde 100 üzerinde bir zam daha yapılması gerekiyor. Şimdilik fatura bütçeden karşılanıyor ama bu sürdürülemez. Bu fatura kapımıza gelecek... Bilesiniz. Elektrik konusunda bir noktaya daha dikkat çekelim: Üretim ve hizmet sektörleri elektriği yüksek fiyattan kullanıyor. Bu yüksek maliyeti de fiyatlarına yansıtıyor."

'4 YILLIK ENFLASYON YÜZDE 140,1'

Şubat sonu itibariyle yıllık enflasyonun yüzde 54 seviyesinde 4 yıllık enflasyonun ise yüzde 140 olduğunu bildiren Kahveci, kur yükünün sofraya yansıdığını ve işin epey ciddi olduğunu söyledi.

Yazısında gıda fiyatlarına da değinen Kahveci'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Önce bir kaç veri paylaşayım: Tarımsal girdi fiyatları aylık %10,12 ve yıllık %57,26 arttı. Tarım üretici fiyatları ise aylık %13,74 ve yıllık %68,49 yükseldi. Şubat sonu itibari ile ülkemizde yıllık enflasyon %54,4 ve son 4 yıllık enflasyon ise %140,1Bakın kur hareketi ile enflasyonu biraz üzün süreli de görmek gerekir diye 4 yıllık sonuçlara da bakıyoruz. Veriyi yeniden yazalım: 1 yıllık enflasyon %54,4, 4 yıllık enflasyon %140,1."

'İŞ EPEY CİDDİ'

"Gıda sektöründe soruna çok ciddi yaklaşılması gerekiyor. Tarlayı ekmek-biçmek büyük maliyet. Ama asıl sorunlardan biri de tarlada 1 lira markette 10 liraya çıkan maliyet zinciri. Bugün pazarcı tezgahındaki kiralardan tutun, hallerdeki vergi ve harçlara kadar bir sorun yumağı içerisindeyiz. Taşımalı sistemle boşaltılan köylerden tutun, herkesin üniversiteli yapılmasına kadar giden tarladan kopuş hikayelerine... Makarayı artık silbaştan yeniden sarmamız gerekiyor. Ama ilk başta şu fahiş fiyatlı müteahhitlerin köprü ve yollarından gıdamızı kurtarmamız gerekiyor. İş epey ciddi."