Akaryakıta zam fırtınası sürüyor... TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: 'Mazot ve gübre destekleri artırılmalı'
Yüksek enflasyon yurttaşın belini bükerken akaryakıta zam haberleri dur durak bilmezken, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2023-2024 ekim dönemi öncesi üreticilerin desteklenmesini istedi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin önemli temel ürünlerinden olan ve Türkiye'deki ekiliş alanlarının yüzde 40'tan fazlasını kapsayan buğday, arpa ve kırmızı mercimekte ekime kısa süre sonra başlanacağını bildirdi.
Üreticilerin gübrenin yaklaşık yüzde 50'sini, akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından tarımda toplam kullanılan mazotun yüzde 25'ini bu dönemde kullandığına dikkati çeken Bayraktar, son aylarda girdilerdeki fiyat artışlarına işaret etti.
Bayraktar, 2023-2024 ekim dönemi öncesi üreticilerin desteklenmesi çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:
"En ucuz üretim sürdürülebilir üretimdir, sürdürülebilir üretim için de üreticilerimizin yeterli girdi temin etmesi ve alın terinin karşılığını alması gereklidir. Ekim ayında verilecek mazot ve gübre destekleri bir an önce artırılarak verilmeli, sezona başlayan üreticilerimizin önü açılmalıdır. Aksi takdirde üreticilerimizin üretme isteği ve tüketicilerimizin gıdaya erişimi açısından zor günler bizi bekliyor."
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