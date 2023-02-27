TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar'dan deprem açıklaması: 'Gıda fiyatlarını artırır'
TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, "Bölgedeki çiftçilerimizin köyünü, tarlasını terk etmesi önlenmeli. Bu bölgede üretim azalırsa ülke genelinde gıda fiyatları artar" uyarısında bulundu.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı büyük yıkımın tarıma olan etkilerine ilişkin konuştu.
Ülkenin Gayri Safi Yurt içi Hasılasının yüzde 9,1'inin, tarımsal Gayri Safi Yurt içi Hasılasının ise yüzde 15,1'inin afet bölgesinden karşılandığını belirten Bayraktar, “Bölgedeki çiftçilerimizin köyünü, tarlasını ve üretimini terk etmesi muhakkak önlenmeli. Bu bölgede üretimin azalması ülke genelinde gıda fiyatlarını artırır, tarım sektörünün küçülmesine neden olur” uyarısında bulundu.
"HAYVANLARIN YEMİ, SUYU KARŞILANMALI"
Bayraktar, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:
- Bölgede yıkımın etkileri sıcaklığını korurken, özellikle ahırların, ağılların, hayvan barınaklarının yıkılması buradaki hayvanlara ve dolayısıyla üreticilerimize zarar verdi.
- Tarımsal açıdan acil ve öncelikli yapılması gerekenlerin başında, açıkta kalan hayvanlara barınak temin etmek, onların yemini, suyunu ve elektriğini karşılamak, veterinerlik hizmetleri gibi diğer işlere öncelik vermek geliyor.
- Hayvanların yok pahasına elden çıkarılmasını önlemek için devlet kurumları TİGEM, Et ve Süt Kurumu bu konuda daha etkin çalışmalıdır.
- Çiftçilerimizin enkaz altında kalan makine ve ekipmanları zarar gördüğü için bu konuda da destek verilmeli.
- Zarar gören çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerinin olmazsa olmazı olan makine ve ekipmanları derhal yenilenmeli, bölgedeki üreticilerimiz kırsal kalkınma ve yatırım desteklerinden öncelikli yararlandırılmalı.
- Gerekirse belirli yerlerde makine parkları kurulmalı, bir organizasyon dahilinde üreticilerin makine ve ekipman kullanımı sağlanmalı.
- Köylere özellikle kış şartlarında ulaşımın zor olduğu ve depremin bölgesel olarak büyüklüğü dikkate alındığında bu durum önemli bir dezavantaj teşkil ediyor.
- İnsanlara gıda ve hayvanlara yem temini hususunda sıkıntılar yaşanıyor. Bu konuda çalışmalar hızlandırılmalı. TMO ve Tarım Kredi Kooperatifleri ellerindeki arpa ve diğer yemleri bölgeye sevk etmeye devam etmeli.
'TARIMSAL SULAMA YAKLAŞIYOR, DSİ ÖNLEM ALMALI'
- Elektrik sistemleri, barajlar, kanallar, sulama sistemleri, içme suyu ve yol gibi zarar gören altyapının onarılması büyük önem taşıyor. Özellikle tarımsal sulama mevsimi yaklaştığından üreticilerin mağdur olmaması gerekiyor. DSİ bu konuda gerekli tedbirleri almalı, üreticilerin su sıkıntısına girmesini önlemeli.
- Ayrıca önemli bir narenciye üreticisi olan Hatay'da limon pazarlamasında sıkıntı oluşmuştur. Dalında kalan limonlar için Tarım Kredi Kooperatifleri gibi alıcı kurumlar devreye girmeli, üreticimiz mağdur edilmemeli.
- İlkbaharla birlikte kışlık ürünlerin gübre ihtiyacı olacak ve yazlık ekilişlerde tohum, mazot, gübre ve sulama gibi ihtiyaçlar belirecektir. Hâlihazırda tarımsal üretime ve üreticilere yardımlar ve destekler sağlanmaktadır. Ancak, çok yakında tarımsal faaliyetin yoğunlaşacağı düşünüldüğünde, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlayacak her türlü tedbirin alınması gerekiyor.
- Bölgede gübre başta olmak üzere girdi bayilerinin ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin dükkânları ve depoları zarar gördü. Üreticilerimiz girdi arzında sıkıntı olduğunu söylüyor. Bölgeye girdi sevkiyatı hızla yapılmalı ve çiftçilerimize ulaştırılmalıdır. Çiftçilerimizin ihtiyaçları hızlı bir şekilde tespit edilerek karşılanmalı.
- Tarımsal üretimde kalacak çiftçilere, tohum, ilaç gübre, elektrik ve sulama gibi girdilerin, en azından bu üretim sezonu için hibe destek olarak verilmesi, BAĞ-KUR primlerinin ise hükümet tarafından karşılanması sağlanmalı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli, Beşiktaş'tan istifa etti
- AHBAP beklenen açıklamayı yaptı
- Kızılay şubesine yürümek istemişlerdi...
- Depremin Meksikalı kahramanları yaşadıklarını anlattı
- En kindar 3 burç. Onlarla tartışmayın
- Murat Ağırel'den çadır skandalına ilişkin yeni açıklama
- Depremin ortaya çıkardığı hastalık
- Kılıçdaroğlu'na tam yetki
- İnönü'de 'Hükümet istifa' sesleri!
- Cihatçıya var yurttaşa yok