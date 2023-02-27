TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar'dan deprem açıklaması: 'Gıda fiyatlarını artırır'

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 10:37

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 10:37

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı büyük yıkımın tarıma olan etkilerine ilişkin konuştu.

Ülkenin Gayri Safi Yurt içi Hasılasının yüzde 9,1'inin, tarımsal Gayri Safi Yurt içi Hasılasının ise yüzde 15,1'inin afet bölgesinden karşılandığını belirten Bayraktar, “Bölgedeki çiftçilerimizin köyünü, tarlasını ve üretimini terk etmesi muhakkak önlenmeli. Bu bölgede üretimin azalması ülke genelinde gıda fiyatlarını artırır, tarım sektörünün küçülmesine neden olur” uyarısında bulundu.

"HAYVANLARIN YEMİ, SUYU KARŞILANMALI"

Bayraktar, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

Bölgede yıkımın etkileri sıcaklığını korurken, özellikle ahırların, ağılların, hayvan barınaklarının yıkılması buradaki hayvanlara ve dolayısıyla üreticilerimize zarar verdi.

Tarımsal açıdan acil ve öncelikli yapılması gerekenlerin başında, açıkta kalan hayvanlara barınak temin etmek, onların yemini, suyunu ve elektriğini karşılamak, veterinerlik hizmetleri gibi diğer işlere öncelik vermek geliyor.

Hayvanların yok pahasına elden çıkarılmasını önlemek için devlet kurumları TİGEM, Et ve Süt Kurumu bu konuda daha etkin çalışmalıdır.

Çiftçilerimizin enkaz altında kalan makine ve ekipmanları zarar gördüğü için bu konuda da destek verilmeli.

Zarar gören çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerinin olmazsa olmazı olan makine ve ekipmanları derhal yenilenmeli, bölgedeki üreticilerimiz kırsal kalkınma ve yatırım desteklerinden öncelikli yararlandırılmalı.

Gerekirse belirli yerlerde makine parkları kurulmalı, bir organizasyon dahilinde üreticilerin makine ve ekipman kullanımı sağlanmalı.

Köylere özellikle kış şartlarında ulaşımın zor olduğu ve depremin bölgesel olarak büyüklüğü dikkate alındığında bu durum önemli bir dezavantaj teşkil ediyor.

İnsanlara gıda ve hayvanlara yem temini hususunda sıkıntılar yaşanıyor. Bu konuda çalışmalar hızlandırılmalı. TMO ve Tarım Kredi Kooperatifleri ellerindeki arpa ve diğer yemleri bölgeye sevk etmeye devam etmeli.



'TARIMSAL SULAMA YAKLAŞIYOR, DSİ ÖNLEM ALMALI'